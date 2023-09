$!Metrosula: ¿solución al caos vial de SPS o un nuevo problema?

“El caos vial tiene razones culturales, pero, también podemos resolverlo con tecnología, por eso estamos impulsando el Metrosula, porque así ya no habrá necesidad de andar peleando línea, se pagará con tarjeta, los motoristas no podrán circular a exceso de velocidad y las sanciones para los infractores se harán de forma automática”, contó Rafael Barahona , comisionado presidente del IHTT.

Este sistema, que costará alrededor de $130 millones, pertenecerá a un consorcio de 48 pequeñas empresas que en la actualidad son dueñas de la flota de buses que circulan por la ciudad. Este grupo de transportistas tiene la posibilidad de asociarse con inversionistas extranjeros para concretar el proyecto que no han logrado durante una década por falta de financiamiento y trabas burocráticas.

El Metrosula funcionaría de forma casi idéntica al transporte público de Colombia, con la diferencia de que ahí se llama “Transmilenio” y está en operación desde el 18 de diciembre de 2000. Fue gratuito hasta el 5 de enero de 2001 y a partir del 6 de enero de 2001 fue de pago con una flota de 112 buses.

En las dos últimas décadas, los colombianos han detectado varias ventajas en su sistema de transporte, tales como que los transbordos son fáciles y si los pasajeros necesitan utilizar más de un autobús para llegar a su destino, sólo deberá pagar un pasaje.

También indican que la accesibilidad es más sencilla para las personas con discapacidad y las unidades tienen un carril exclusivo, de modo que los viajes se realizan en menor tiempo.

Pero también hay desventajas y algunas están relacionadas con la generación de tráfico pesado, de modo que, no hay garantías de que Metrosula solucione al 100 por ciento la problemática del caos en las carreteras o en las paradas de buses.

Por ejemplo, en Colombia, debido a que comparte parte de las vías, es susceptible a accidentes y estancamientos con otros vehículos en los cruces. Además, como los autobuses son sumamente pesados, destruyen con facilidad las carreteras que no son aptas para soportarlas.

A raíz de los dos puntos anteriores, otros problemas que existen en Colombia es que los autobuses no siempre pueden mantener su horario exacto de llegada y salida, y cuando llegan a las estaciones, usualmente los pasajeros no son ordenados al entrar y salir por las puertas, porque las unidades no son muy espaciosas y cada uno hace lo que puede para asegurar su cupo.

Por otro lado, los peatones se quejan de que en las estaciones hay recorridos de hasta 500 metros y en las ‘horas pico’ la movilidad no es fluida.