$!¿Y dónde está Tránsito? Sampedranos cuestionan ante infierno vial

“Parece que a las autoridades les interesa un ‘bledo’. Cuando yo observo esos ‘cachimbeos’ pasa por mi cabeza que los policías no se dan cuenta o que se hacen los locos. Yo no veo policías en las horas más pesadas del tráfico, al menos no en todos los puntos críticos, por ejemplo, en los bulevares del Norte y Este, ahí no hay nadie”, fue la denuncia que hizo don Elio Muñoz, dirigente del rubro del transporte en San Pedro Sula.

Para él, San Pedro Sula ha crecido de forma exponencial en las últimas dos décadas, de modo que, ahora, la circulación de automóviles matriculados en la ciudad, más otros que provienen de municipios aledaños, es cada vez mayor.

De hecho, el Instituto de la Propiedad (IP) dio a conocer que, a finales de 2022, había 292,567 vehículos registrados la capital industrial, de los cuales 213,081 son automóviles de cuatro ruedas y 79,486 motocicletas, pero a diario entran y salen otros 200,000, lo cual provoca colapso vial prácticamente a todas horas.

“No sé cuántos elementos habrá disponibles, pero aquí se necesitan de 500 y 1,000 policías, porque la ciudad ya no es la misma de los años 90’s”, sugirió.