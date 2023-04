Urgen $200 millones para frenar basura chapina que termina en playas de Honduras

Las autoridades de ambas naciones se reunieron hace un mes para evaluar los avances que giran en torno a este conflicto internacional, pero el alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, cuestionó que “no hay solución” porque no se resolverá ni a corto y mucho menos a mediano plazo, “esto va para largo”, dijo con tono de decepción.

Desde agosto hasta noviembre, cuando inicia el invierno, el mar trae restos de plástico, nylon, vidrio, madera y otros desechos que expulsa el río Motagua. Un equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus realizó un recorrido por Guatemala y evidenció que el problema inicia en el basurero de la zona 3 en la capital.

Medina mencionó que ya hay avances. Incluso, dijo que se destinaron cinco millones de dólares (123 millones de lempiras) para iniciar el estudio que ayudará a solucionar los problemas en toda la cuenca, así como la instalación de más biobardas: de 8 pasaron a 12 que detendrán 7.2 millones de libras de basura “que no van a llegar a las costas hondureñas”.

“Se tiene establecida la mesa técnica de la parte alta media y baja de la cuenca del Motagua, según Acuerdo Gubernativo 19-2021, para la protección de la cuenca hidrográfica, donde se abordan distintas problemáticas con todos los actores que impactan el recurso hídrico: sector privado, organismos no gubernamentales, asociaciones, entre otros”, puntualizó Castro.

Aunque Medina habla de 12 biobardas, el MARN en Guatemala solo menciona dos: una en El Quetzalito, la misma que visitó el equipo de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus en febrero de 2023, y otra que se está instalando “en la parte media de la cuenca del Motagua, en el municipio de Morazán, El Progreso, la cual, tendrá la capacidad de retener entre 800 y 1,000 toneladas de desechos sólidos al año”, dijo Luis Rodolfo Castro, viceministro del Agua en el país chapín.

No hay demanda, por los momentos

”Tuvimos una plática con el presidente del Congreso y como se necesita una opinión de la Cancillería, ellos quedaron en hacer un último acercamiento en Guatemala”, comentó el diputado por Cortés, Carlos Umaña.

El parlamentario mencionó que vino una comisión de Guatemala que “le ofreció algo al sector turístico (de Omoa) y que Guatemala iba a intentar una última solución al problema”, que también está orillando a las autoridades locales de Omoa a realizar limpieza diaria y semanales en las playas.

”El ingeniero (Luis) Redondo nos pidió que aguantáramos un poco y que no presionáramos por el proyecto a la espera de la respuesta de la Cancillería para no crear un conflicto internacional”, puntualizó, al mencionar que “le dimos un plazo hasta el mes de junio... si no vemos las acciones sí vamos a presionar por el proyecto de ley para iniciar la demanda”.

Este equipo intentó dialogar con el canciller Enrique Reina para conocer detalles sobre la posible demanda, pero no contestó las llamadas ni mensajes. El vicecanciller de política exterior, Gerardo Torres Zelaya, tampoco respondió a las interrogantes realizadas por este rotativo.

Umaña afirmó que esperan hasta el último día de junio, ya que el país chapín se comprometió a instalar más biobardas: una en el río Motagua y otra en Las Vacas, el más contaminado del mundo, según la organización The Ocean Cleanup.

Además, señaló que el cierre del basurero de la zona 3 también está entre los acuerdos, pues allí van a parar cada año tres mil toneladas de basura. Para cuando llegan al río de Las Vacas, la cifra prácticamente se triplica, pues por ese afluente corren 8,500 toneladas.

Sobre esto, Medina especificó que se necesitan 85 millones de dólares, de lo contrario el cierre del relleno sanitario seguirá en espera, así como ocurre desde 2016, cuando el Ministerio de Ambiente de esa nación pidió el cierre a través de la resolución 1593-2016.