Reubicarán y reclasificarán a reos de maras y crimen organizado

Asimismo, se incluye la instalación de emergencia de monitoreo y vigilancia con control central las 24 horas del día; traslados y reubicación de reos de las cuatro prisiones con mayor concentración de presos, considerando la gravedad de crímenes de los acusados y el estado del proceso (sentenciados o no); y la reclasificación y aislamiento de reos con vinculación al crimen organizado, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.

Maritza Burgos , juez coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula , expuso que “escuchar estas medidas realmente es bonito, no es la primera vez que se anuncian, pero habrá que ver sí finalmente las aplican. Para clasificar los presos tocará irse a lo que indica la Ley del Sistema Penitenciario , no solo se debe hacer según delito, también hay que medir el grado de peligrosidad, aunque claro, es positivo porque así se evita el hacinamiento y se acaba con los autogobiernos donde las autoridades pierden el control”.

La especialista en materia penitenciaria aplaudió la depuración del personal, pues argumenta que durante muchos años el régimen carcelario ha estado en manos de personal no capacitado para su manejo. A su vez, previó que de las 10 medidas anunciadas por el Gobierno, solo se cumplirá una a corto plazo, tomando en cuenta lo que representa intervenir cada centro.

El exmiembro de la Policía declaró que “ella tuvo que haberse asesorado, no se va a lanzar con estas estrategias así nada más, pero sostengo que la mejor apuesta pasa por la prevención”. Sánchez concluyó diciendo que las cárceles no deben manejarlas los militares, sino la Policía, pero con la debida preparación.

“Es cierto que estas estrategias casi son las mismas de otros lados o tiempos pasados, sin embargo, démosle el beneficio de la duda (a la viceministra) y ojalá que le vaya bien, porque si le va mal a ella, también le irá mal a la sociedad. La corrupción que ha habido es de antaño, hay que entender que no será de la noche a la mañana el cambio, esto, calculo, le llevará si toman medidas extremas, de seis meses a un año” para mirar resultados contundentes.

Mientras tanto, Nelson Castañeda, director de Seguridad Ciudadana de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que replicar algunos aspectos de modelos de otros país es positivo, mas no si se copian en general, pues puede desencadenar errores. “Esperamos que no se trate de una improvisación, ya que estamos trabajando bajo la misma dinámica de años anteriores donde los planes no han funcionado”, dijo.

El representante de la sociedad civil enfatizó en lo importante que es aplicar este plan en su mayoría en el marco de la prevención del delito y que todo se desarrolle de una manera integral. Castañeda recordó lo importante que es para la Policía recuperar la confianza, por lo que esta “es una nueva etapa para el sistema penitenciario del país”.