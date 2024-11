Pastor Danny ha rescatado más de 60 pandilleros y unió en 4 horas a 2 grandes maras

No es el típico “extranjero” que se acerca a los barrios buscando salvar a los demás desde un pedestal, se ha ganado la confianza de los pandilleros, no por sus palabras, sino por su presencia. El pastor Danny los mira a los ojos sin juzgar, les habla con un lenguaje que entienden y sobre todo les demuestra que hay algo más allá de las balas y el odio: la posibilidad de un futuro diferente.

No se limitó a predicar en templos, conocido en los barrios como el pastor Danny , lleva su mensaje de esperanza directamente a los territorios de las pandillas, visita sus barrios, habla su idioma y conoce sus miedos. Es de los pocos “extraños” aceptado en esos lugares donde la ley apenas alcanza, no lleva armas, solo su fe y la certeza que hay algo bueno en cada uno de ellos.

A pesar del desgaste emocional que conlleva su labor, el pastor no se rinde, ha aprendido a enfrentar las lágrimas y a buscar fuerzas en los momentos de duda. La tarea que ha asumido no es fácil, pero la recompensa de mirar a un pandillero dejar atrás su vida de violencia, de reconocer su error y pedir ayuda, es lo que lo mantiene.

El trabajo de Daniel no terminó allí, reseña el caso de un pandillero, el primero con quien conectó en su misión de rescate. Es alguien que ya no está aquí, había recibido varios disparos en el pecho, Daniel estuvo junto a él durante todo el proceso en el hospital, ese momento crítico que también fue el más cercano a la muerte, y fue testigo de cómo milagrosamente sobrevivió a las cirugías. “Logramos sacarlo del país porque evidentemente era una víctima más”, explica, con la convicción que, más allá de la violencia, todos tienen la posibilidad de cambiar.

La intensidad de su relato me deja con la sensación que en cada paso que Daniel daba en esa colonia había un mensaje profundo. No se trataba solo de un hombre recuperando casas, era una lucha por rescatar el espíritu de una sociedad que, gracias a él, empezaba a recordar cómo se vive sin miedo.

Estaba visitando un lugar apartado del sector Rivera Hernández, un sitio donde la gente de esa categoría no está a la vista de todos. Un jefe estaba acompañado de dos “soldados” que lo custodiaban, con un chaleco antibalas y una pistola 9 milímetros al cinto. Con una mirada penetrante, el pandillero le preguntó: “Pastor, alto, quiero preguntarle algo”. Daniel lo miró, esperando la interrogante que iba a seguir. Entonces, continuó: “¿Por qué usted está aquí y confía? Soy una persona mala, pastor, he hecho cosas malas”.

”Yo llegaba donde el jefe o el palabrero (coordinador) de dicha organización y me decían que no tenían problema con que alguien quisiera rehabilitarse, pero que éste sabía lo que podría suceder si, en lugar de por cambiar, lo hacía solo para librarse, lo iban a matar”, apuntó Pacheco.

Pacheco le recordó que él también era imperfecto, un humano como todos, un pecador con muchos defectos, pero que, a pesar de todo, creía en la capacidad de cambiar. Hoy, aquel hombre ya no forma parte de la organización, decidió retirarse, pero no fue fácil, tuvo que desaparecer, “hacer noche sin mañana” porque su posición en la mara era muy alta, se fue y nunca más se volvió a saber de él...

Un joven, que hasta ese momento permanecía cerca de la puerta, se paró y lo miró fijamente, al principio no le prestó atención, pero algo en su mirada lo inquietó, no era común, le heló la sangre. Sus ojos no reflejaban la misma calma que los demás, su concentración estaba puesta en algo más, su instinto le dijo que algo no estaba bien, así que, sin pensarlo mucho, lo miró directamente y lo llamó al frente.

Uno de los principales objetivos, lo que mueve a Daniel todos los días, es que se valoren a sí mismos, que comprendan que son mucho más de lo que la vida les ha mostrado y que hay un futuro esperando por ellos, solo si se atreven a creer en el. Su meta no es solo darles un mensaje de esperanza, sino hacer que ellos lo vivan, que lo sientan en su piel y que entiendan que su valor no depende de las calles, de las pandillas ni de la violencia.

Cuando Daniel les habla de esperanza y de una vida sin violencia a menudo no le creen, pues para ellos la violencia es lo único que conocen, es el aire que respiran, es lo que ven todos los días, no saben hablar de otra cosa, como si fuera algo que no tiene cabida en la realidad de sus vidas.

Desde ese momento hasta la fecha su palabra ha sido la misma. “Si les pido una persona que tienen secuestrada o si la familia viene y me contacta a tiempo, puedo decirles que me la entreguen. La última víctima me la dejaron a la vuelta de una despensa, ya la habían violado, y ahora está fuera del país con su familia, lastimosamente a su hermano ya lo habían matado, no llegué a tiempo para él”, lamentó el predicador.

Daniel lo miró, sin perder la calma, y le respondió: “Lo sé, pero te explico, creo en Dios y en su misericordia, no sé si me comprendés, no hablo de ustedes, sino de mis creencias”. La conversación se volvió como si ambos estuvieran midiendo las palabras, finalmente, asintió, le dijo que lo entendía y que estaban bien.

Daniel sabía a lo que se refería, entendía bien qué tipo de oferta le hacía, no era solo un carro, implicaba mucho más, algo que venía con un precio incluido. No dudó ni un segundo en responderle: “Mirá, te agradezco con toda el alma, pero prefiero hacer las cosas bien y como pueda”. La respuesta que le dio no sorprendió, era lo que esperaba, pero el tono fue más tajante: “Lo que pasa, es que usted piensa que se lo vamos a dar de dinero sucio, pero tenemos empresas”.

Cuando expresan su odio hacia la sociedad, Daniel les expone que los entiende, que él también tiene sus descontentos, que hay muchas cosas del mundo que no le gustan y que no está de acuerdo con el estado actual de las cosas, pero también les recalca que, aunque siente esa misma frustración, nunca tomará un arma para resolver. Les plantea que siempre existen otras maneras de enfrentar esas injusticias y que, como ellos, tampoco tiene fe en el Gobierno ni en los que han pasado.

Este respeto que ha logrado ganarse durante los años no es algo que muchos entiendan, pero dentro de los círculos más duros es de los pocos a los que realmente respetan. Unos posiblemente lo vean como un gran líder espiritual o consejero y otros como casi un jefe o un padre, que no los juzga.

Daniel hizo un trato con los altos mandos de ambas pandillas desde los centros penales, todo nació desde allí. “Les di psicología inversa sobre la realización del partido, y aunque al inicio me dijeron que no, de alguna manera les toqué el ego, les enfaticé que un buen líder cuida a su barrio y colonia y que la gente necesita mirarlos, que si ellos eran amables, la gente también los iba a cuidar junto a los suyos y les iba a ser fiel”, señala el pastor.

Daniel les confesó que en ese encuentro también estaría la Policía, con quien hizo un trato especial: aunque uno de los muchachos tuviera 10 órdenes de captura durante ese momento, no podría ser capturado. “Con la Policía fue diferente...”, confió escuetamente el pastor, al hacer alusión sobre cómo fue el convenio. Los detalles, aunque se revelaron al equipo periodístico, a petición de Mejía Pacheco fueron omitidos públicamente.

Para este encuentro de fútbol, la Policía llevó refrescos, jugos y palomitas de maíz para los niños. “Desde el centro penal me llamaron y me dijeron que tenían un problema, osea, ninguno de los muchachos quería puntear (vigilar) ese día por estar en el evento deportivo. Entonces, les hice ver que para qué iban a puntear si allí iba a estar toda la Policía, que también habrían otros miembros de organizaciones, entonces expusieron que confiaban en mí”, indica Pacheco.

Lo más memorable que el pastor Danny revive de ese momento fue cuando miembros de las dos bandas rivales se estrecharon la mano sobre el campo de juego. Como anécdota, cuenta que a dos o tres de ellos tuvo que llamarlos la atención y les advirtió que los reportaría si no mantenían una actitud adecuada.

“Una cosa que tienen las estructuras es que hay jerarquías. Cierta vez, un pastor amigo mío me llamó preocupado preguntando si estaba bien, pues había escuchado que me iban a matar”, cuenta a este medio de comunicación.

Al parecer, uno de los jóvenes se cuestionaba si el pastor Danny estaba realmente con ellos o con otros grupos, lo que consideraba suficiente motivo para matarlo. Ante esto, Daniel hizo una llamada hacia el desaparecido centro penal de San Pedro Sula, y con tono molesto reclamó preguntando a la otra persona del otro lado del teléfono: “¿Acaso soy un pandillero o alguien de ustedes?”, dejando claro que él siempre ha estado a favor de la vida de cualquier ser humano. Le recordó que había puesto su pecho por ellos, incluso frente a las armas.

Quien atendió la comunicación desde el presidio no entendía lo que sucedía, así que le pidió al pastor Danny que fuera directamente donde el joven que aparentemente intentaba quitarle la vida y que, al llegar, le pasara el teléfono.

Eran cerca de las 11 de la noche cuando Daniel tomó su bicicleta y, al ingresar al lugar, considerado de alto riesgo, miró a aquel joven. Se acercó a él, éste reaccionó sorprendido, lo saludó, pero con cierto rechazo. Daniel sacó su celular y le dijo que alguien lo llamaba, aunque aquel muchacho no quería contestar. “Conteste... conteste el teléfono...”, recordó Daniel que le advirtió sigilosamente.

Cuando el joven finalmente tomó la llamada, se escuchó decir: “Ajá, homie (compañero), disculpe, sí, entiendo”. Fue entonces cuando Daniel aprovechó para refrendarle que no era uno de ellos ni de ningún otro grupo, que nadie lo mandaba ni lo gobernaba.

Daniel ha ayudado a personas que formaban parte de las maras y pandillas en Honduras, de todos los niveles posibles. Aunque otros tantos fueron rehabilitados, con el tiempo volvieron a los grupos delincuenciales, pues el Estado no cuenta con un lugar adecuado ni los mecanimos para reinsertar.

Daniel se ha ganado el respeto de todas las agrupaciones gracias a su integridad y honestidad, aunque admite que siempre está siendo vigilado. Su influencia no se limita a la Rivera Hernández, se extiende a las maras y pandillas tradicionales, así como a las independientes, abarcando también sectores como Los Cármenes, Chamelecón y algunas colonias de Tegucigalpa y La Ceiba.

Cierta vez, unos pastores amigos suyos en Tegucigalpa le informaron que una organización extorsionaba a las iglesias e incluso había cerrado un kínder. Daniel decidió intervenir, llamó a un centro penal y les explicó la situación. Tras escuchar su versión, le dieron la razón y le pidieron que se dirigiera a la zona, le indicaron que, al llegar, los llamara para tomar las medidas necesarias.

“Estaba como a media hora de llegar a Tegucigalpa cuando recibí una llamada, me pidieron conversar, pero para entrar a cualquier lugar uno siempre tiene sus mecanismos”, dice. Al final se resolvió el problema.

Daniel trabaja para rescatar a jóvenes de las pandillas desde el año 2014 y ha logrado rehabilitar completamente a unos 60, junto con sus familias. Muchos de ellos ya han salido del país, algunos lideraban comunidades enteras o ya habían escapado de la zona de control, desde donde continuaban dando órdenes.

“He sido durante mucho tiempo la persona que ellos escuchan, no les llevo ninguna acusación porque no soy quién para juzgar, no es que me guste el peligro, pero siento que allí es donde está la clave, pues si tengo un ´enemigo´, tengo que conocerlo”, reflexiona.

Daniel utiliza un pasaje de la Biblia como parte de su estrategia. En el tiempo cuando David fue rey de Israel, el pueblo de Dios no forjaba hierro, eran personas del campo, no guerreros. El único que portaba espada y coraza era Saúl, pero su estatura era imponente, tan grande que todos le llegaban al hombro. Saúl le pidió a David que enfrentara a Goliat, un líder militar experimentado, pero David, sin conocer las armas de su enemigo, recogió cinco piedras del arroyo y, con una puntería certera, disparó a un punto vulnerable en el casco de Goliat, donde no estaba protegido.

“He aplicado eso para mí, si estoy cerca de mi ´enemigo´, hago que no me vea como tal. Ya he tenido luz verde de personas que me han querido quitar la vida, pero siempre Dios ha estado conmigo. Un ejemplo, alguien cerca de acá quiso hacerlo, pero hubo un varón que se interpuso y dijo, no”, añade, con mucha paz en su corazón.

Daniel mantiene contacto las organizaciones en San Pedro Sula, se mantiene actualizado de quiénes entran y salen, está informado de lo que pasa adentro y de cómo evolucionan.

Aunque la Policía ha intentado extraerle información clave para el curso de sus investigaciones, no ha sido posible. “Ya no estuviera con vida, para empezar, además, trato de no saber más allá de lo que me interesa, eso me protege, lo que no me interesa no lo pregunto”, agregó.

Toma su Biblia, como quien empuña la última esperanza de un mundo que todavía se puede rescatar, y mientras su figura se difumina, uno no puede evitar preguntarse si, al final, el verdadero milagro no es salvar una vida, sino lograr que tantos lo hagan a la vez. Porque lo que Daniel hace no se mide durante días ni años, es un ciclo sin fin, una batalla sin tregua, una guerra que se lucha con lo único que la vida le ha dejado a los más vulnerables: la capacidad de elegir, de cambiar y de renunciar a lo que ya no sirve.

Al cierre de nuestra visita en su casa, el pastor Daniel, con el rostro marcado por años de trabajo y el peso de una misión altruista, se queda unos segundos más mirando la calle, no parece observar solo el polvo ni el concreto, su mirada es profunda...