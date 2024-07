$!Ruptura de las familias, el principal aliado que tienen las pandillas

“La desintegración familiar es un factor clave en este fenómeno, muchos niños crecen sin una figura paterna, pero tampoco se puede culpar directamente a ellos. Un niño que cambia su conducta y que no obedece órdenes de sus familiares cercanos, refleja la ausencia de normas y códigos, mientras que la relación con sus padres, de quienes debería recibir cariño y afecto, a menudo no cumple con estas necesidades emocionales”, detalló el académico.

El especialista en salud mental aseguró que menores que integran las pandillas no son sociópatas en sí, pero sí presentan rasgos, ya que tienen empatía selectiva con sus compañeros y familiares, pero no con los rivales o con la población en general, lo que les impide desarrollar una empatía social.

“Recuerdo a un joven que dijo: ´No he integrado las pandillas porque no se me ha dado la oportunidad´, entonces allí vemos que existe una admiración o sentido de pertenencia por estas organizaciones que incluyen a niños y jóvenes que no tienen familias sostenibles”.

La analista expuso que hay una marcada violencia en escuelas públicas, donde incluso maestros hacen caso omiso y guardan silencio por miedo. Del mismo modo, la violencia intrafamiliar, donde niños son maltratados por sus padres, mientras que la mara les ofrece aparente seguridad.

“Los impactos más significativos en historias que conozco: Niños que no pueden cruzar de una calle a otra por fronteras invisibles que existen, niños que pierden sus pelotas de fútbol porque cruzó la otra calle y si van a traerla pueden perder la vida, niñas y jóvenes que son abusadas y los vecinos guardan silencio porque si hablan o intervienen ya saben qué les pasa”, ejemplificó.

Ramírez pormenorizó que los programas de prevención de violencia funcionan, pero no abarcan todas las comunidades, se requieren políticas públicas enfocadas en protección a la niñez desde que nace y darle un seguimiento durante la primera infancia, educación primaria y secundaria, que tenga un círculo de protección comunitario que en conjunto con las autoridades locales, velen por la protección de sus derechos, que supervisen sus avances escolares, que cuiden su salud física y mental.