$!Ministro de Seguridad ya sabía que Mara Salvatrucha construyó túneles en cárcel de Támara

LA PRENSA Premium conoció que se realizó un operativo para tratar de identificar los túneles, pero no fueron encontrados. Sobre la fibra óptica, fue desmantelada por la Policía Militar del Órden Público (PMOP) cuando tomó el control de los 25 centros penales del país, según imágenes que muestran la excavación.

En mayo del año pasado, una fuente anónima informó a LA PRENSA Premium de la existencia de túneles en la cárcel de Támara, así como en ‘La Tolva’ en Morocelí, El Paraíso, y en ‘El Pozo’ en Ilama, Santa Bárbara.

De acuerdo a la fuente, los túneles eran utilizados por privados de libertad, miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), para entrar y salir de las cárceles a su antojo, tratando de estar únicamente a la hora del conteo oficial en el centro penal.

Los túneles estarían valorados no en miles, sino en millones de lempiras, confirmó la fuente.

Asimismo, la fuente reveló a este medio que los túneles eran utilizados por la organización como rutas clandestinas para ingresar drogas, armas, municiones, explosivos, sustancias ilegales y comodidades dentro de las instalaciones penitenciarias.

“Por ahí entran cualquier cantidad de cosas, ellos solo ordenan y ya, pero los túneles no son usados por cualquiera, ya los cabecillas son los que dicen quienes pueden usarlo y para qué”, dijo la fuente.

Este medio conoció que durante ese período la Comisión Interventora tenía planeada una estrategia para desmantelar los túneles, la cual consistía en infiltrar a los grupos criminales con miembros de las fuerzas especiales para conocer el paradero de los túneles, entre otros secretos, pero este no fue ejecutada a tiempo.

Poco después, ocurrió la trágica matanza de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), lo que llevó a que la Policía Militar asumiera el control del sistema penitenciario.

Durante esta transición, Villanueva alertó nuevamente sobre la existencia de túneles tanto en Támara como en la cárcel de Siria, donde supuestamente están recluidos ‘pesetas’ (mareros retirados), pero a pesar de las búsquedas no fueron encontrados.

”Si los modus operandi de los privados de libertad han sido caletas en el subsuelo, cocinas, paredes, baños etc en las cárceles de máxima seguridad ojalá no se olviden los túneles de Támara y Siria, tampoco de los cementerios clandestinos de Siria y la casa de citas de Morocelí. No más corrupción”, escribió la funcionaria el 30 de junio del año pasado en X (antes Twitter).