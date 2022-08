Más de 7,000 hondureños corren riesgo en empresas piramidales

Quienes aportan dinero a plataformas piramidales no están protegidos porque no hay una ley que las regule en Honduras.

De acuerdo con personas que invierten en estas empresas, consultadas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, dos de las compañías, que han logrado captar el dinero de 5,000 hondureños, continúan su expansión por el país gracias a la promoción que realizan sus integrantes líderes por medios de redes sociales y grupos de WhatsApp.

“Gracias a Dios estamos creciendo. Yo tengo más de dos años de estar en este negocio y he logrado ganar dinero, una tasa que no me dan los bancos en Honduras. También he logrado recibir capacitaciones fuera del país”, dijo Ana Rodríguez.

Expertos en criptomonedas, consultados por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, advierten que estas empresas realmente son estructuras de negocios que operan con el esquema piramidal Ponzi que tarde o temprano explota y deja a miles de personas estafadas.