$!Más de 500 hondureños detenidos y casi un millón de lempiras confiscado

Mientras las autoridades policiales afirman que el estado de excepción que entró en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022 en más de 100 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula desplomó la incidencia delictiva, expertos sostienen que los resultados pueden ser irreales al no ser una medida sostenida en el tiempo.

Otros 31 sospechosos fueron detenidos entre las ciudades de Choluteca; Tela; Lejamaní; Siguatepeque; Santa Rosa de Copán; La Esperanza; San Lorenzo; El Progreso; Santa Rita; La Ceiba; La Lima; Puerto Cortés; Santa Cruz de Yojoa; Santa Ana y Puerto Lempira. De 479 aprehensiones más no se especificaron detalles.

De voz de las autoridades policiales de investigación se atribuye que los hechos de extorsión bajaron en todo el país tras activarse la emergencia nacional en noviembre pasado y aplicarse el estado de excepción; sin embargo, hay sectores que concuerdan que estas medidas al no ser permanentes solo representarán un paliativo parcial de paz para los comerciantes y transportistas, que son las principales víctimas de este flagelo.

El criminólogo capitalino Carlos Padilla considera que los resultados vistos hasta ahora “son subjetivos”, puesto que se debe esperar las resoluciones en los juicios. “Lo dicho de que no se deben realizar allanamientos antes de las 6:00 am ya no es un obstáculo con el estado de excepción, pero sí hay que tener pruebas contundentes porque sino los casos de los fiscales serán débiles y los procesados terminarán libres”, dijo.