Más de 1,000 familias expuestas a fallas geológicas en Santa Bárbara

Juan Pedro Reyes (72) recordó también que “últimamente ha llovido fuerte, por la misma falla que tenemos cerca es que se han dañado las paredes de las pocas viviendas que están funcionando. Las casas se han ido cayendo poco a poco, y aunque tengo miedo, no puedo irme”.

Suyapa y su hija Bessy Lara comentaron que ha llovido mucho y la tierra se ha desquebrajado, cuando antes allí era pavimento. Muchas de las noches pasadas les tocó que limpiar a diario por los escombros, y aunque el alcalde les ha comunicado que esta esta una zona de riesgo, ellas alegan que no se pueden ir porque tampoco cuentan con el suficiente apoyo.

Óscar Mendoza , de la Mancomunidad del Valle de Quimistán, una instancia legal donde los municipios de la región se asocian para atender las distintas necesidades, urgió tomar medidas no solo en la cabecera departamental, sino también en puntos como Quimistán, Macuelizo, Protección y Nueva Frontera.

Mendoza añadió que “en el caso de La Virtud, Protección y La Reina ha habido indicios mínimos de deslizamientos y sonidos del subsuelo, mientras que en Nueva Frontera se han reportado movimientos derivados de sismos suscitados en las periféricas de países vecinos como Guatemala”.

La mayor recurrencia de lluvias intensas en lapsos cortos de tiempo es una manifestación de que la crisis climática está impactando al país. Estos patrones de lluvias empeoran condiciones geológicas preexistentes que, como en el caso de Santa Bárbara, obliga a desplazamientos de población debido a enormes grietas en el suelo.

Es la presencia y el peso del agua acumulada lo que explica, en mayor parte, porqué el terreno se agrieta y se desliza adquiriendo mayor velocidad y frecuencia, según opiniones de expertos.

Varias familias son afectadas por la aparición de grietas en el terreno, casi todas de clase media, esto explica las razones por las cuales muchas familias no han querido ser reubicadas: no tienen adónde ir, temen perder lo poco que poseen o no quieren alejarse.