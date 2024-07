Desde 2021 no invierten en infraestructura para el Ihss de SPS

Como referencia, el presupuesto asignado para operar este centro regional en el año 2023 fue de exactamente 1,611,565,844 lempiras , distribuidos entre servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, bienes capitalizables, transferencias y donaciones.

Carlos Umaña, expresidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, aseguró que este centro “está totalmente colapsado, ya no cabemos aquí y no hay un plan adecuado de mejora. No solo estamos ante el colapso del Regional del Norte, sino de toda la infraestructura hospitalaria de la zona”.

Según se conoció, la última gran inversión en este centro se realizó durante la pandemia, cuando se construyó el hospital para casos de COVID-19 y se habilitó la unidad de cuidados intensivos.

Actualmente, la infraestructura presenta un notable deterioro, con daños en pisos, paredes, techos y sanitarios. Además, los sistemas de aire acondicionado están en mal estado o no funcionan todos por completo, y el sistema antiincendios también tiene deficiencias.

Durante los primeros meses de este año, el Congreso Nacional aprobó 3,500 millones de lempiras a través de la Ley Transitoria para fortalecer las finanzas del Seguro Social y destinar una parte importante a la infraestructura. El 30 de mayo, tras ser sancionadas por la presidenta Xiomara Castro, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta.