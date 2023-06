Hondureños, ante el racismo en España: “Cuando ven mi color de piel, me descartan”

El gran problema ha sido, dijo a LA PRENSA Premium , el racismo inmobiliario, que es una práctica que utiliza una inmobiliaria para ralentizar o incrementar los requisitos para que una persona no española o inmigrante no alquile el inmueble.

“Aparte de la nómina (su salario), de las tres fianzas (cuotas), me pedían un aval que respaldara mi alquiler, como si mi trabajo o mi dinero no valen o generan seguridad”, cuenta desconcertada porque “llegará diciembre y, por cómo veo esto, no tendré un piso”.

A Irving, de 35 años y habitante de Barcelona, no le tienen que contar historias racismo después de haber sido el foco de comentarios despectivos por su color de piel u origen. Este joven, de tez trigueña, alto y cara aguileña, recuerda que, cuando estuvo trabajando en una fábrica de agroquímicos, un cliente no tuvo reparo en discriminarlo de forma abierta.

Tras una intensa jornada de trabajo junto a un compañero africano, el cliente llegó a devolver varias bolsas de fertilizantes, pues se habían equivocado en el pedido. Así que tocaba ayudar con la descarga.

Por una extraña razón, el personal de origen español en la empresa no colaboró con las acciones de descarga, así que el comprador de dirigió hacia el latino y el africano para ordenarles bajar los fertilizantes.

”Se nos acercó a nosotros dos, a los migrantes, y nos dijo los siguiente: que hiciéramos este trabajo porque, igual, eran migrantes y lo teníamos que hacer por un par de pesas“, recordó.

Sin embargo, los momentos más crudos ocurren cada vez que sale a buscar trabajo. Como si el color de piel fuera un requisito, ha quedado descartado de varias ofertas de empleo por su apariencia morena. No lo intuye, lo sabe.

“El año pasado en un supermercado, pregunté por una plaza de trabajo. La persona me dijo que no se podía, me puso mil trabas”, relató.

Sin embargo, tras salir del local, se encontró con un amigo que bien se camuflajeada con los catalanes por su tez blanca y su acento tenso y fuerte. “Le comenté lo que me pasó y fue al supermercado, pues (la misma persona) le agarró los papeles y le dijo que era el tipo de persona que buscaba”.

No ha sido una ocasión exclusiva, pues para varias entrevistas de trabajo, “al momento que me contactan, me pueden requerir, pero cuando me ven en persona me descartan por mi color de piel”.

Así como Irving, un siete por ciento de los encuestados del informe del gobierno español señala que “no le han escuchado al buscar empleo o le han rechazado durante una entrevista” por su origen étnico.