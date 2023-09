Conductores y peatones imponen la “ley de la selva” en SPS

Basta con atrasarse unos pocos minutos en peinarse o desayunar para quedar prácticamente inmóvil en el caos vial que parece no tener fin.

Para comenzar a entender la problemática, primero hay que revisar qué dice el Instituto de la Propiedad (IP), pues, de acuerdo con sus registros, a finales de 2022 había 292,567 vehículos matriculados en la ciudad, de los cuales 213,081 son automóviles de cuatro ruedas y 79,486 motocicletas.

Pero, si bien no parece una cifra muy significativa, hay que sumar la cantidad de vehículos que ingresan a San Pedro Sula todos los días desde El Progreso, La Lima, Choloma, Puerto Cortés y Villanueva, que, según estimaciones, son unos 300,000 mil más.

Con números en mano, puede decirse que los ejes carreteros son insuficientes para la cantidad de automóviles que hay en circulación, pero, en realidad, no es el único componente del descontrol vial, sobre todo en las llamadas ‘horas pico’, que serían de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.