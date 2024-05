“Sentí que mi mundo se desmoronó cuando él publicó mis fotos”

La sensación de desnudez emocional y violación de su privacidad la golpeó como un puño en el estómago. No era solo la invasión de su intimidad lo que la horrorizaba, sino la cruda realidad de que estas imágenes habían sido compartidas sin su consentimiento, por alguien a quien había amado y confiado. Relató, mientras apretaba sus manos en un solo puño, que su dolor se mezcló al mismo tiempo con su enojo mientras se enfrentaba al hecho de que su privacidad había sido pisoteada y su confianza había sido abusada.

La vergüenza de tener que enfrentarse al juicio de extraños, la incertidumbre de quién más había visto esas imágenes y la preocupación por cómo esto afectaría su vida personal y profesional la abrumaban; sin embargo, en medio de la desesperación, Melissa decidió hablar de frente con las personas más cercanas a ella: sus padres, hermanos y tiempo después su actual pareja, de quienes dijo, recibió apoyo y comprensión completa.

“No fue nada fácil, déjeme decirle, jamás imaginé encontrarme en esta situación, pero gracias a Dios no teníamos hijos en ese entonces. No entiendo por qué hizo algo así, no le hice nada, nuestra relación terminó porque así debía ser, ya no había amor y lo que pasó quedó en el pasado”, expresó Melissa con un tono de resignación y desconcierto ante lo sucedido.