Sequía en el Corredor Seco: Toca servir “contados” los frijoles para que ajusten...

Aunque estas historias no trascienden ni se hacen virales, porque los “trapos sucios se lavan en casa” o porque nadie las busca, o pocos las quieren contar, están ahí, y LA PRENSA Premium las encontró. Tres mujeres del municipio de San Manuel de Colohote, Lempira, no solo decidieron contar los malabares que hacen para poder sobrevivir, nos abrieron las puertas de sus hogares, y de sus corazones.

Por su edad, no labra la tierra, tampoco hay hombres en la casa para que lo hagan, por eso, cuando los ahorritos se acaban o hay una emergencia de salud, toca pedir prestado al finquero, que les da, pero pagando un 5% de interés, con la promesa de pagarle en el siguiente corte.

“Hace poco saqué un préstamo porque mi mamá se enfermó. Solo para sacarla de aldea en un carro pagué 1,000 lempiras, pero los que alquilan el dinero cobran 5%, y si lo tiene unos cinco meses, tiene que ver de dónde quita préstamo”, dice mientras empieza a hacer las tortillas en las palmas de sus manos y le da vuelta a tres piezas de pollo, que fríe con ajo y un poquito de sal.

María Isidra señala que ella tiene que comprar el maíz, porque para sembrarlo ya no le ajusta. Aparte de que el fertilizante está caro, tiene que pagarle 250 a un varón que le limpie la tarea (parcela), sin contar el riesgo de que no crezca por la falta de lluvia, o no tenga el dinero para el abono.

“Con ese dinero mejor compro una media -arroba- de maíz, ya ahí la tengo, porque si le pago al mozo, y luego no tengo el pisto para el abono y no me da (producción), me sale peor. Yo saco un presupuesto. Ahora estamos pidiendo a Dios que venga el corte, porque de esas fincas nos mantenemos”, dice con seguridad.