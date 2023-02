$!Precios del café, leche en polvo y carne de res son los que más suben

Nohemy Pérez, una ciudadana que interactuó en las redes sociales de diario LA PRENSA , manifestó que “en este país no hay leyes que protejan al consumidor”. “Solo en los huevos se basan, si toda la canasta básica está súper cara: el arroz cuesta L15 la libra y los frijoles 22 y 24. Todos roban y se aprovechan del pobre que no tiene de otra que aguantar”, lamentó.

En respuesta, los dueños de pulpería también comentaron en el Facebook de Diario LA PRENSA. “Me encantaría que se aventaran a tener una pulpería y así ver lo difícil que es manejarla y lo poco que se le gana a cada cosa. No se ponen a pensar lo que tuvo que hacer el pulpero para comprar ese cartón de huevos y que usted ya no tenga que pagar transporte, y que le salga aún más caro todavía el ir a comprarlo a la bodega donde lo venden. No se ponen a pensar que a aquella libra de arroz que vende el pulpero solo le está ganando dos lempiras. Es verdad hay pulperos que se aprovechan, pero no todos son así. No generalicen”, escribió Briz Alvarado.

Todo en alza