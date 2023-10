$!“Familia, estén tranquilos”: últimos mensajes de ecuatoriana fallecida en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-



“Gracias a todos por sus mensajes. Estén tranquilos, él no me desampara y mi fe está intacta. Gracias a Dios ya me pudieron ayudar mis papás para seguir subiendo a Guatemala”, escribió Joyce Valencia en un grupo familiar a las 9:46 de la mañana del 14 de octubre, un día antes de perder la vida en un brutal accidente ocurrido a la altura del río Higuito de Copán, al occidente de Honduras.

Fue el pasado 3 de octubre que la joven, de 23 años, partió de su casa ubicada en el barrio Mena, al sur de Quito, Ecuador, con destino a Estados Unidos. Su objetivo era mejorar la calidad de vida de su hijo Jonas, de 5 años, y su madre Jenny Márquez.

“Junto con su mamá sacaron prestados cuatro mil dólares para que se pudiera ir. Ella quería irse para encontrar un trabajo allá para después poder llevarse a ambos”, contó en una entrevista exclusiva a LA PRENSA Premium su prima Shirley Paredes.

Previo a emprender su travesía, Joyce creó un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto con su familia. A diario les enviaba mensajes informando su ubicación y compartía fotografías de los lugares por donde pasaba.