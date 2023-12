Con las reformas legales también buscan robustecer el combate a la extorsión para que este delito pase a ser en perjuicio del Estado de Honduras y no en contra las personas naturales como sucede actualmente con el narcotráfico que es un ilícito donde el agraviado es la salud pública del Estado de Honduras.

Esos investigadores vienen con conocimientos como combatir no solo el delito de extorsión, sino que los ilícitos conexos como el lavado de activos y trata de personas.

Una de las luchas de las autoridades antimaras y los otros operadores de justicia es que se baje la edad punible en los menores y que sean imputables de delitos a los 16 años, pero los convenios internacionales no lo permiten.

Otra de las trabas que tienen es que los menores no son imputables de delitos y para los grupos delictivos organizados; eso es un cerco legal protector porque los utilizan para la comisión de delitos.

Las autoridades de la Dimpapco no tienen un censo real de pandilleros y mareros, pero sí manifestaron que pueden decir con certeza que tienen identificados 400 cabecillas entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Las estadísticas de la Dipapmco establecen que de diciembre a la fecha han ejecutado 1,895 capturas. De esa cantidad 738 son miembros de maras y pandillas que tienen que ver con el delito de extorsión y otros ilícitos conexos. Los otros 1157 son por orden de captura por otros delitos. De las 1,895 capturas el 97 por ciento fueron judicializadas.

Las autoridades señalaron que en el caso de Conatel está muy pobre la ley por lo que está pendiente las reformas en el marco legal de las comunicaciones.

En ese caso tiene que haber sanciones más fuertes contra las compañías telefónicas para que haya un mejor control para cerrarle los espacios a los criminales. La falta de control de las telefonías es tal que hay personas que por puños llevan los chips y los compran como confites.

Además en materia de telefonía se buscará con Conatel y las empresas de ese sector que los privados de libertad no tengan medios para comunicarse al exterior de los centros de reclusión. También buscan cerrarle los espacios a los facilitadores del accionar delictivo de las maras como los que les venden municiones porque sin las municiones no hay armas y los que les proveen combustible porque sin combustible no hay vehículos.

Para las autoridades de la Dimpapco hay dos aspectos claves para combatir a las maras y pandillas, uno es golpearlas con sus activos porque al quitarles el dinero no hacen nada y fortalecer la parte legal. Las autoridades de la Dipampco enfatizaron que con las reformas legales buscan atacar a los grupos delictivos en sus modalidades de delinquir como son la extorsión, tráfico de drogas, lavado de activos y trata de personas.