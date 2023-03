En Honduras, los más jóvenes quieren ser “influencers”

Entre los que adversan esta idea están, para el caso, Estela Pike , quien señala que “lo que les hace falta son unos padres responsables y comprometidos con la crianza, que fomenten los valores e ideales en el niño. Pero ahora todos están en habitaciones separadas, con dispositivos electrónicos todo el día y falta de contacto familiar, no valoran ni respetan a los adultos mayores, se crían hijos desconectados. No saludan, no respetan, no piensan, no ayudan”.

“Ellos lo que tienen que tener claro es que siempre pueden tener nuestro apoyo, pero siempre bien orientados. Con un adolescente pasa igual. Si usted le dice que no haga algo, más rápido lo querrá hacer. Si mi hijo me está diciendo que quiere ser ‘influencer’ y yo no quiero que lo sea, me tengo que preguntar por qué me dice eso. Lo ideal es acompañarlos, ponerles límites y enseñarles a hacer lo que quieran de una manera constructiva. Decirle que no es crearle esa curiosidad”, expuso.

Por otro lado, Astrid Ramos, directora del Centro de Artes Sampedrano ubicado en la colonia Satélite, señala que no hay mejor fórmula para tener niños y jóvenes sanos, con la mente ocupada en cosas positivas y constructivas que realizar una actividad extra curricular, ya sea en las ramas de las artes, el deporte o la música.

En su institución hay más de 180 jóvenes aprendiendo alguna disciplina ligada al arte y la música y puede atestiguar lo efectivo que es tenerlos con la mente ocupada.

Esa institución funciona en el sector Satélite desde 2003 y ya cuenta por miles los jóvenes que se han alejado de las malas influencias gracias a que aprendieron a tocar guitarra o a bailar algún tipo de danza.