Hasta las tablas de multiplicar olvidaron por el celular

San Pedro Sula

“...Una loba como yo no está pa’ tipos como tú (uuuu), pa’ tipos como tú (uuuu). A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú (uuuu)”.Mientras sus madres bailaban zumba al ritmo del pegajoso penúltimo éxito de Shakira en el estacionamiento de la Plaza Ibiza en la colonia Satélite, un grupo de niños entre los 5 y 10 años coreaban a todo pulmón y brincaban sin parar sobre un vehículo de paila el empalagoso estribillo de la canción más pegada de la influyente colombiana, que ya alcanza 365 millones de reproducciones en Youtube.

El “boom” de la Sesión 53 con el rapero Bizarrap es tan viral que lo que sucedió en la clase de zumba en la populosa colonia sampedrana no es exclusivo de aquí. Es por ello, que en Colombia, una maestra también grabó un video donde se oye a sus alumnos cantar otra parte muy pegada de la canción: “Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique”, haciendo el gesto con los dedos.

Debido a que los niños cantan con euforia, la profesora les dice: “Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar para ver si así las aprenden”.