$!Fiebre de filtros, retoques y cirugías en Honduras imitando a celebridades en Instagram y Tik Tok

En particular, el grupo demográfico de mujeres jóvenes se ve afectado por un ideal que se perpetúa en las redes sociales. Este se manifiesta a través de mensajes y comentarios que ensalzan el aspecto físico, generando reacciones que son seguidas por un sinnúmero de likes o expresiones de admiración.

La presión social para unirse a los estándares de belleza en línea parece no conocer límites. La constante comparación con imágenes retocadas genera ansiedad y baja autoestima de manera insidiosa, a menudo sin que las personas sean conscientes de ello.

Carlos Flores, un cirujano plástico con más de 25 años de experiencia en el área de la salud en Tegucigalpa, destacó el cambio significativo generado en los últimos tiempos por la influencia de las redes sociales en la promoción de la cirugía estética.

Pacientes, especialmente de las generaciones millennial (nacidos entre entre 1981 y 1997) y Z (entre 1995 y 2010) sumergidos en plataformas como Tik Tok e Instagram, lo contactan impulsados por el deseo de emular a sus ídolos públicos; sin embargo, advirtió sobre la necesidad de discernir entre la realidad y las imágenes en las redes sociales, ya que estos espacios pueden distorsionar las expectativas.

Flores enfatizó la importancia de reconocer la singularidad de cada persona, señalando que este fenómeno es más prevalente en mujeres, particularmente quienes tienen cuentas en Instagram y TikTok. Aunque no considera negativo aspirar a parecerse a ciertas figuras, acotó que las redes sociales no reflejan completamente la realidad postoperatoria.

“Querer imitar a figuras públicas o parecerse a ellas los motiva a buscar un cirujano, pero no se dan cuenta que la red aguanta con todo lo que se ponga encima”, reflexionó.

De acuerdo con reportes de expertos en cirugía plástica en el país, la lipotransferencia, transferencia de grasa a los glúteos, y los implantes mamarios son los procedimientos más demandados actualmente debido a tendencias en redes y a la búsqueda de atención.

“Tengo casos de pacientes que me muestran la imagen de una nariz de un artista de Estados Unidos para que se las haga igual, pero les explico que no cambio rostros, les digo que cada cuerpo es diferente, por ello la importancia de hacer una perfilación y evaluación, no hay que ser mercantilistas”, resaltó el especialista.

Según estiman académicos de la cirugía plástica en Honduras, el 80% de los casos de cirugía estética corresponde a mujeres entre 20 y 30 años, mientras que siete de cada 10 casos que llegan es por influencia de alguna figura en redes sociales.

“Hay una responsabilidad social desde que se sube imágenes a una red, no hay algo que valide que algunas de esas fotos de personajes sean reales, pero sí operadas o manipuladas”, apuntó Flores.