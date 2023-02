“Solo no hay” venden en tiendas Banasupro

En el propio Facebook de Banasupro la gente se queja del “no hay”. Nelvy Varela les escribió: “Y de qué sirve que cueste 99 lempiras el cartón si no hay, y cuando por casualidad hay, se tiene que comprar otra cosa para que le vendan. Y pueden tener los cartones allí en el local y le dicen a uno que no hay, entonces al final quién o para quiénes son esos cartones de huevos es mi pregunta. No me lo han contado, lo he vivido”.

Lilian Yamileth Varela les hace la misma crítica: “Pero nunca hay y la verdad son tan chiquitos que parecen de colibrí y no los venden solos, uno tiene que comprar algo más”.

El pasado martes 7 de febrero, el Gobierno acordó con la Asociación Nacional de Productores Avícolas de Honduras (Anavih) dejar en L130 lempiras (a L4.30 cada huevo) el cartón de estos productos.

Eso implica que ellos venderán directamente en puntos autorizados los huevos para evitar a los intermediarios, cuyo listado les harían enviar.

“De aquí hasta el 31 de marzo va a tener esta dinámica para que la población compre directamente del productor, limitando los efectos de la intermediación”, dijo en un comunicado la viceministra de Comercio Interior, Cinthya Arteaga.

El alza en el precio de los huevos se da porque Honduras importa un 90% de la materia prima para producir huevos, es decir, el maíz, soya y la genética. Estos se han encarecido porque en Estados Unidos han muerto 58 millones de aves a causa de la influenza aviar.