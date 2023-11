$!Honduras: en 8 de cada 10 disputas por custodia de hijos se favorece a la madre

Ganar la custodia , a ella no le impidió llevarse a sus hijos a Tegucigalpa, limitando la comunicación a temas de manutención. Ramiro alega que ella empleó diversos métodos para evitar que los mirara, desde informar “falsamente” sobre enfermedades hasta influenciar a los niños para que creyeran que él no quería estar cerca. La situación culminó con una denuncia por violencia, acusándolo de acosar y agredir psicológicamente.

”¿Le gustaría mirar las imágenes que utilicé como pruebas de que no los dañaba?”, expresa Ramiro, un ingeniero sampedrano, mientras extrae su celular Samsung Galaxy del bolsillo. En el dispositivo exhibe más de 10 fotografías que capturan momentos felices de vacaciones en las playas de Puerto Cortés, torneos de fútbol en la escuela y celebraciones navideñas con sus hijos, Diego y Camila (nombres ficticios para ilustración).

Mientras tanto, 14,637 personas lograron separarse legalmente por muto acuerdo . Los cónyuges deben haber llegado a un acuerdo por escrito sobre cómo se ejercería la patria potestad después del divorcio, este suele incluir disposiciones sobre la custodia física y legal de los hijos, así como otros aspectos relacionados con su bienestar. Aunque los padres pueden acordar los términos del ejercicio de la patria potestad, el tribunal siempre evalúa si estos puntos son consistentes con el interés superior de los hijos, y si considera que el acuerdo no favorece adecuadamente el bienestar de los menores, solicita modificaciones antes de aprobar el divorcio.

Mario Herrera, exfuncionario y abogado privado con experiencia en temas de niñez y familia, destacó la frecuencia de los juicios ordinarios debido a la falta de acuerdo entre las partes. Aunque los convenios regulares se concretan rápidamente en casos de divorcio y otorgamiento de custodias, la demora surge cuando no hay conciliación por diversas razones.

La ley establece que los menores de cinco años deben estar con la madre, a menos que haya riesgo social. Después de esa edad, el padre puede demandar la custodia, considerando factores económicos.

Herrera señaló que la mayoría de los jueces en Honduras son mujeres, lo que genera un sistema judicial desequilibrado. “De cada 10 casos, la mujer gana en reiteradas ocasiones casi el 100%, pues al final, y generalmente, el hombre se ve obligado a renunciar por las presiones”, ejemplificó el abogado.

El proceso legal, que debería durar en promedio seis meses, puede extenderse hasta un año o mucho más tiempo debido a demandas extraordinarias, apelaciones o mora judicial. Al finalizar el proceso, se establece la cantidad económica por concepto de manutención, que debe pagarse hasta que el hijo tenga 21 años, y en caso de incumplimiento, se cita a la parte correspondiente a los juzgados, pudiendo llegar hasta la rebeldía.

El profesional enfatizó que las disputas legales no conocen fronteras ni estatus sociales, ocurre entre todas las familias. Entre líneas, recomendó a mujeres de áreas rurales, por ejemplo, aceptar lo que se ofrece debido a condiciones económicas persistentes. Esto, porque en el interior del país, los padres suelen no hacerse responsables, y algunas disputas no surten efecto debido a acuerdos respaldados por sectores protegidos.

Herrera advirtió que, siempre que no haya violencia intrafamiliar ni doméstica, no se puede obligar a alguien a pagar más allá de sus posibilidades financieras.