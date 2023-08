$!Más de 2,800 cámaras del 911 están fuera de servicio y oleada de operadores despedidos

Pese a la intervención con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones ( Hondutel ) desde finales de febrero pasado, el Sistema Nacional de Emergencias 911 aún no estabiliza el servicio, especialmente el de videovigilancia, provocando que la seguridad del país cojee en la lucha frente a la delincuencia.

Posteriormente, con resistencia, se dejó ingresar escuetamente al reportero, sin ningún dispositivo electrónico. Se permitió entrar únicamente en la parte de arriba de las instalaciones, obstaculizando mirar con amplitud la operatividad que se concentra en la parte baja. Durante el ligero recorrido se observaron pocas cámaras encendidas que mostraban bulevares de la ciudad y el tránsito vehicular en tiempo real, y en la sala de videovigilancia no había ni 10 personas laborando, sí muchas sillas vacías.

Este medio de comunicación, a través de su equipo de fotografía quiso ingresar al corazón de la sala de monitoreo para captar in situ cómo trabaja la institución en medio de la crisis, pero el personal del 911 cerró las puertas e indicó que no había autorización desde Tegucigalpa.

¿Cómo se da asistencia si las cámaras no están en completo funcionamiento? La recepción de llamadas de emergencia ha mantenido su flujo aún con las cámaras apagadas, así lo confirmaron nuestros informantes desde adentro, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, que fueron consultadas y que pidieron anonimato para no poner en riesgo su puesto de trabajo. Lo que han hecho los operadores es recibir las comunicaciones, tomar datos de la denuncia y enlazar con los diferentes cuerpos de seguridad y socorro del Estado para brindar apoyo, pero a “ciegas”, sobre todo aquellos eventos asociados a persecución de delitos.

Los datos que compartió Cerpas no concuerdan con lo investigado por este medio, incluso se conoció que en la capital, aunque hay 650 cámaras funcionales, no hay quien las opere, en tanto en San Pedro Sula, Hondutel ha trabajado más para restablecer el servicio, pero solo cuentan con entre 10 o 15 operadores.

“En Tegucigalpa no hay personal capacitado y en San Pedro Sula igual corrieron mucha gente de experiencia. La Junta Interventora no prioriza la operatividad del 911, algo que es asunto de seguridad nacional”, comentó por su lado un ciudadano que fue despedido de la institución.

“El hecho que haya cámaras que no funcionan en su totalidad pone en una situación de desprotección a la población que requiere de la atención del Estado para garantizar sus derechos humanos”, señaló el representante del Conadeh.

“Al no estar funcionando todas las cámaras se pone en desprotección a la población”: Ricardo López, director de Despacho-Conadeh

”Las autoridades están a ciegas al no estar funcionando las cámaras del 911”: Seyda González, analista en seguridad

”Tenemos evidencia que las solicites han bajado en los últimos meses y es porque estas no están funcionando. Ellos culpan al compormiso hecho por el gobierno anterior, pero aquí no debe importar eso, sino más bien dar una solución”, pidió González.

La especialista expuso que “las autoridades ocultan algo” al no dejar ingresar a medios de comunicación a sus instalaciones. “Ellos engañan a la gente al mentir con los datos cuando saben que las cámaras no están funcionando”, enfatizó la entrevistada.

A la especialista le inquietó que no se le permitiera a LA PRENSA ingresar a las instalaciones del 911, por lo que expuso que “autoridades ocultan algo” al no dejar entrar a los medios. “Ellos engañan a la gente al mentir con los datos cuando saben que las cámaras no están funcionando”, concluyó en su intervención.