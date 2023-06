Hondureño migró a España y ahora es dueño de una empresa con siete empleados a cargo

Doblado cuenta en Madrid cómo han sido los primeros meses de estancia en un país que no es el suyo, pero que le ha abierto “los brazos de par en par”. Es beneficiario de apoyo y ayuda de la asociación Diaconía España, que lucha por proteger los derechos fundamentales.

Reconoce que estos meses no han sido fáciles pero que, con tesón, compromiso y ayuda, ha podido lograr el objetivo de registrar una empresa de construcción, en la que da trabajo ya a siete personas.

“Pedí asilo y me lo concedieron, me da mucha paz, tengo muchas ganas de poder aportar a la sociedad española, devolver lo que España me ha dado, yo soy una prueba de que la justicia social existe”, incide.