“Eliminación de incentivos es el tiro de gracia para atraer inversión”: Mateo Yibrín

La inseguridad jurídica, el cambio de reglas, la eliminación de incentivos son el tiro de gracia para atraer y sostener las inversiones actuales y atraer nuevas. Nuestro país no es competitivo, tiene graves falencias en materia de imagen país, seguridad jurídica, ciudadana, infraestructura, energía, mano de obra calificada, y ahora con esta ley nos deja fuera de competencia.

¿Hay algún punto válido en la ley?

Por ahora eso no logramos visualizar, porque ordenar la concesión y administración de incentivos y sancionar los abusos son potestades del administrador contenidas en las leyes vigentes, no necesitan cambiarlas; si fuera recaudar más, eso se logra ampliando la base tributaria, regularizando el mercado informal, que es el 46% del PIB y el 73% del empleo, y esta ley no los contempla. Y la pregunta, entonces: ¿para qué? Ya el presupuesto general de la república es el 50% de PIB, la mitad de la economía la gasta el Gobierno, y los indicadores de seguridad, salud y educación son precarios.

La calidad y focalización del gasto es muy precaria, no entendemos ni vemos, entonces ¿para qué? Si quieren parar corrupción y abusos y eliminar la competencia desleal, se puede hacer un proyecto de ley para eso.