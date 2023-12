Presupuesto 2023: varias instituciones estatales ejecutaron menos del 55%

Los analistas consultados por LA PRENSA Premium consideran como “ineficiente” que el gobierno no haya podido ejecutar por completo el presupuesto de este año. De hecho, la administración de Xiomara Castro no ha logrado, en los dos años que tiene, cumplir con la ejecución total del presupuesto, situación que genera “incertidumbre”, dicen otros expertos.

A 11 días para que cierre 2023, el gobierno ha ejecutado el 80.9% del presupuesto, teniendo como saldo disponible más de 66,000 millones de lempiras. En ese contexto, hay instituciones, centralizadas y descentralizadas, que no han gastado el total. Incluso, hay algunas que ni a la mitad han llegado. En este grupo, de los que menos gastan, hay instituciones que su ejecución “es preocupante”, advierten economistas. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), que lidera Rafael Virgilio Padilla, solamente ha ejecutado el 39.6%. La Cree tuvo un presupuesto inicial de 95.1 millones de lempiras, pero tuvo un aumento de un poco más de dos veces (214.9 millones de lempiras). No obstante, esta entidad gastó 85.1 millones de lempiras, ni siquiera lo establecido inicialmente en su partida. La Dirección de Gestión por Resultados, de la que es titular Marcio Sierra , tiene de ejecución el 33.2%: 93 millones de lempiras. Esta institución, a la que también se le aumentó su partida, de 72.9 millones a 280.4, ejecutó netamente 93 millones, teniendo disponible 187.4 millones de lempiras.

LA PRENSA Premium intentó dialogar con Padilla y Sierra para conocer el porqué de la baja ejecución presupuestaria, pero no respondieron a las preguntas. Sierra, incluso, dijo que estaba ocupado. Hay, además, en este renglón, del que menos han ejecutado, dos figuras que no son instituciones: la deuda pública, de la solo se ha gastado el 69.1%. Figura también el Programa Red Solidaria (55.4% de ejecución) y los Servicios Financieros de la Administración Central, que tiene de liquidación el 6.6%. Esta partida tuvo un presupuesto inicial de más de 15,800 millones de lempiras, pero la redujeron a 8,000 millones.

A principios de agosto pasado, la presidenta Xiomara Castro, durante un consejo de ministros, dijo que estaba “preocupada” por la baja ejecución presupuestaria.



En ese momento, se había gastado solamente el 45%. Esa situación provocó que la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, y Ricardo Salgado, de Planificación Estratégica, aplicaran un plan de trabajo (ordenado por la mandataria) para que la ejecución llegará, al menos, al 84% a finales de 2023.



Sin embargo, los datos de la Secretaría de Finanzas, actualizados al 19 de diciembre, muestran que la ejecución del presupuesto es del 80.9% a 11 días para el cierre del ejercicio fiscal.



“La baja ejecución presupuestaria no se resuelve con un plan de trabajo, ya que hay falta de capacidad de los secretarios de Estado en cuanto a la ejecución de los fondos”, cuestionó Roberto Lagos, economista.



Aunque el gobierno justifique la ejecución presupuestaria “como lenta” porque “se trabaja con transparencia”, economistas señalan que este problema impide el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otras cosas.



“Podemos ver las consecuencias en las carreteras, en la infraestructura, en los hospitales, en el sistema de agricultura y en los sectores generales de la economía”, argumentó José Luis Moncada, economista y expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).



Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), coincide con Moncada en que afecta el crecimiento de Honduras el que no ejecute todo el presupuesto, así como impacta en la inversión.



“Si el mayor inversor de la economía es el Estado, y este se queda con poco desarrollo, entonces esto provoca el poco desarrollo del Producto Interno Bruto, que es el que genera toda la actividad de bienes y servicios”, explicó Moncada.



Analistas económicos consultados por LA PRENSA Premium plantean que el gobierno debe de contratar personas capaces en puestos específicos, cambiar la agenda política por una de desarrollo y trabajar con transparencia para que en el siguiente ejercicio fiscal se pueda ejecutar todo el presupuesto.



Otro aspecto, sugieren, es evaluar la actuación de la Dirección de Gestión por Resultados porque, aunque esta sea la encargada de evaluar para mejorar, “los cambios no son visibles”.



LA PRENSA Premium intentó comunicarse con la secretaria de Finanzas para saber su postura sobre el por qué el gobierno no ejecutó por segundo año consecutivo todo el presupuesto, pero no se logró la comunicación.