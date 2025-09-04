Cárcel Mocorón, otro fiasco del gobierno

Para el criminólogo Reynaldo Rubio, los sistemas carcelarios no representan en sí un factor para la reducción de la criminalidad. Aislar a un reo en un lugar recóndito realmente no disminuye la incidencia criminal o delincuencial.“Una simple cárcel, sin fundamentos aleatorios que fortalezcan los procedimientos internos, no va a dar frutos adecuados. Un sistema carcelario sin métodos de seguridad, por ejemplo, con filtración de llamadas, acceso de teléfonos, corrupción administrativa, de nada servirá, aunque sus cárceles se construyan en la luna”, reflexionó.Igualmente, una cárcel de nada servirá en la lucha contra el crimen y la delincuencia si el <b>Gobierno</b> no ataca la raíz del problema: la corrupción, la falta de oportunidades de trabajo, la poca atención a la educación y a la salud, y la ausencia de esfuerzos reales para reducir la pobreza, agregó Rubio.Para el criminólogo, de nada sirve hacer cárceles “hasta en el cielo si no vamos a venir a atacar los principales factores de la delincuencia y la pobreza en este país, que es la corrupción. Usted ve esos innumerables ataques políticos que hay actualmente en la contienda electoral; no es para que el país salga adelante, la pelea es por los puestos, por sus beneficios o donde descaradamente se roba”.Otro de los problemas es que el país carece de una política penitenciaria.“Primero los centros penales los manejaba la Secretaría de Gobernación, después vinieron y se los dieron a la Policía y posteriormente a los militares, y la corrupción en ese sistema continúa. La<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/series/call-center-tamara-extorsion-criminalidad-reos-honduras-PH11250618" target="_blank"> droga y la extorsión siguen desde las cárceles.</a> ¿Ahora a quién van a acudir?”, cuestionó Rubio.Honduras ha enfrentado un grave problema de hacinamiento en su sistema penitenciario. Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir de datos de la Secretaría de Seguridad, indicó en 2023 que los centros penitenciarios presentaban una sobrepoblación del 149%.En tanto, el <b>Comisionado Nacional de Derechos Humanos</b> (Conadeh) aseguró que el 80% de los presidios reportaban hacinamiento.Ante este escenario, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ha tomado acciones en la presente gestión, con una inversión superior a los 750 millones de lempiras en la remodelación y ampliación de las cárceles, aunque en un proceso poco transparente y mediante contratación directa.Honduras posee 26 centros penitenciarios que, hasta enero de 2025, albergaban una población de 19,222 internos. El 55% son hombres y mujeres condenados, y el 45% restante están en condición de procesados, según datos de un informe de derechos humanos de este año.