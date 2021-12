Hay una gran discusión sobre la existencia de San Nicolás, ese anciano de blanca barba y traje rojo. Los niños le han escrito sus cartas por años llenas de pedidos de juguetes y promesas de buen comportamiento. Siempre que ha podido, las ha contestado.

Pero es evidente que tiene tanto trabajo que algunos niños pobres, solamente lo han visto pasar, sin recibir nada de él. Los menores nunca han dudado de su existencia. Pero algunos adultos creen que ya no existe. Y es que sus sentimientos se han endurecido al punto de que ya no comprenden que lo esencial no se puede ver con los ojos, sino con el corazón. Puedo asegurarles que San Nicolás existe.

¿No me cree usted? ¡Póngalo a prueba! Haga por sí mismo un experimento y después decida. Escríbale una carta con una petición que él no pueda rechazar. Su texto debe ser sencillo: “Querido Santa: Te prometo que me portaré bien en 2022. Te pido que me regales esta Navidad la oportunidad de ayudarte aquí en Honduras. Buscaré algunos a quien tú no puedas llegar, probablemente algunos niños pobres y desamparados, y les daré algo que los haga felices.

Lo haré con amor. ¡Feliz Navidad!”. Para garantizarse que le llegue, deposite el sobre en el bolsillo izquierdo de su camisa. Así se garantizará que queda sobre su propio corazón. Es muy importante que la carta quede ahí, porque es desde su corazón que se trasmitirá el mensaje, y se recibirá la respuesta. Él está seguramente tan ocupado, que evidentemente no ha podido llegar a todos los niños del mundo. Ni siquiera ha podido llegar a todos los niños de Honduras. Se le han quedado por fuera los más pobres, que, en medio de la alegría general, pueden pasar una triste Navidad, sin adornos y luces, sin juguetes y ropa nueva, incluso con hambre y con frío. Si usted acepta hacer el experimento y llevarlo hasta el final, la Navidad, esa celebración mágica y maravillosa del nacimiento de nuestro Redentor, será más feliz, porque usted le habrá agregado algo de esa felicidad a unos niños desamparados.

LO NEGATIVO: Negar la existencia de San Nicolás, porque no somos capaces de ver la verdad con el corazón.

LO POSITIVO: Saber que San Nicolás sí existe, porque nosotros podemos ayudarle a promover la alegría y la felicidad en esta Navidad.