Todos en la vida hablamos de éxito, pero no existe éxito sino hay fracaso; es un equilibrio entre los deseos y el deber de hacer lo correcto; lo que más podemos valorar eso lo define la inversión que hacemos en tiempo, recursos y dones. Un líder genuino siempre quiere afirmar el corazón de aquellos que estén a su alrededor; pero es necesario que cada quien se valore a sí mismo, ya que esto condiciona el nivel de compromiso en la relación con los demás y en la medida que su confianza es evidente usted mismo crece en carácter, madurez y compromiso. El crecimiento nunca sucede por si solo, debemos aceptar el precio, sacrificio, disciplina.

Todos en la vida necesitamos un líder, mentor, padre o guía que nos dirija cuando alguien se desvía, la otra cara de la moneda es cuando las personas siguen sus propios deseos, destinos y con ellos no se puede invertir tiempo, pues no quieren cambiar y no dejan que otros cambien. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26:12 RVR60.

La moneda de la vida esta tirada al aire y muchos no hacen nada para después decir tuvo suerte o tiene culpa. Pero al final de la vida cuando llegues a la vejez la gran pregunta es ¿Qué legado dejaste, para quién viviste? Antes de hacer dinero, inicia por hacer personas de bien; antes de hacer crecer la producción haz que crezcan las personas; antes de iniciar empresas enfócate en iniciar personas. Nuestra vida es como un respiro, pero su sombra ha hecho crecer a muchos, levantar la vida y gastarse en ello es un llamado y un legado, los mejores escritos están por venir.

El valor de la moneda de la vida es sencillo “El débil nunca puede perdonar. El perdón es atributo del fuerte”. Gandhi.