¡La vida de ignorancia!

“Todo lo que se ignora, se desprecia”: Antonio Machado.

Por cultura general, la falta de conocimiento y la práctica tiene a muchos en estado de ignorancia y a otros viviendo de la ignorancia; puedes determinar acercarte a la sabiduría por medio del estudio, adquirir conocimiento y sobre todo practicarlo desarrollando el acumulo de experiencia. Todo lo que haces y ejercitas con “la buena conciencia es la mejor almohada para dormir”, Sócrates. El ignorante siempre afirma; el sabio duda y reflexiona. La realidad es que la ignorancia nunca desaparece y todos somos ignorantes en alguna área específica, el conocimiento es infinito y cada día hay nuevas cosas, lo que sabemos es una gota de agua de todo un océano, Georg Christoph. Las consecuencias de la ignorancia siempre son inevitables prejuicios, errores, sinrazones, torturas psicológicas, decisiones erróneas. El conocimiento siempre es el lugar donde el adversario ataca directamente; el arma más poderosa del enemigo es la ignorancia, pero para primero usarla debe destruir y distorsionar el verdadero conocimiento. Dios le dio al primer hombre información. “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien o el mal no deberás comer”, Génesis 2:16 RVR60. Satanás fue muy sutil, no hizo ataques directos a Dios, sino que lanzó dardos de desconfianza en las mentes de Adán y Eva que los llevaron a cuestionar la verdad y veracidad del conocimiento que Dios les había dado y dudaron de sí mismo. La oscuridad es la ausencia de información acerca de Dios. “Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad”, 2 Timoteo 3:7RVR60. Las decisiones tomadas en ignorancia que no es reconocida típicamente conducen a decisiones erróneas. Tres tipos de ignorancia, según Francois de La Rochefoucauld, el no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que debiera saberse”. La ignorancia descalifica, si la ignorancia habla, que calle la inteligencia; todos aprendemos.