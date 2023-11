“La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso”. Martin Luther King.

Muchos investigadores aseguran que fueron los egipcios los inventores de la plomada, durante el gobierno de la reina Hatcshepsut de la XVIII, dinastía de Egipto en la época del arquitecto Senmut.

La plomada ha jugado el papel importante en la construcción para medir la verticalidad de objetos, como paredes, postes y estructuras. El profeta Amós nunca había esperado oír la voz de Dios, y no había anticipado convertirse en profeta, él nunca había realizado este oficio, no venía de nobleza. “Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Soy boyero y recojo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar tras el ganado, y me dijo: ‘Ve y profetiza a mi pueblo Israel’”. Amós 7:14-15 RVR60.

Amós obedeció y desató la palabra que había recibido, cuando el uso es desconocido el abuso es inevitable; han existido abusos y excesos de la palabras que muchos dicen: “ Dios me dijo” o “Así dice el Señor”, toda palabra debe servir para exhortar, edificar y consolar; pero nunca traer muerte destrucción o confrontación, la sabiduría debe siempre mantener el equilibrio; la realidad es que hay una cuerda de plomada de Dios que se está manifestando y a punto de activar para traer el alineamiento en todo como individuo, sociedad y nación. “El Señor me mostró otra visión: Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo, y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó: ¿Qué ves, Amós? Una cuerda de plomada respondí. Entonces el Señor dijo: Mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel; no volveré a perdonarlo”. Amós 7:7-8. RVR60. Estamos a la puerta de algo trascendental a nivel mundial, la plomada está lista y precisa.