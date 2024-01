El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo, pero en Honduras, el Día de la Mujer hondureña se festeja hoy, 25 de enero (día de la conversión de San Pablo). ¿Por qué? La razón es muy sencilla, un día como este, pero de 1955, el entonces presidente de la república, Julio Lozano Díaz, aprobó un decreto que habilitaba, con algunas restricciones, a que las mujeres del país acudieran a las urnas a votar. Momento histórico que les otorgó voz a miles de hondureñas en ese momento y allanó el camino de muchas, al punto que hoy en día, en Honduras, gobierna una mujer, doña Xiomara Castro Sarmiento.

El papel de la mujer en la historia humana y en la Historia de la Salvación es clave, pero en ocasiones poco reconocido, gracias al imperio de una sociedad patriarcal y machista. Pero que paradójicamente en la praxis familiar otorga un lugar preponderante a la Madre, la abuela, la matriarca de la casa, no así en ocasiones al padre de familia, que afectiva y efectivamente queda muchas veces relegado a un segundo plano. En la Sagrada Escritura, de acuerdo a Génesis 1,27, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que implica igualdad fundamental en valor y dignidad. Ninguno está por encima del otro, esto es esencial comprenderlo, puesto que durante siglos el pasaje de Génesis 2,18, en el que se afirma que Dios creó a la mujer como “ayuda idónea” para el hombre, fue utilizado para hablar de sometimiento ciego. Cuando en realidad el término hebreo “négued”, quiere decir contrapeso, o equilibrio, por lo que la interpretación de “ayuda idónea” implicaría más una colaboración y asociación, y no una subordinación jerárquica. El feminismo moderno muchas veces ve a la Iglesia, y a la religión, como cómplices históricos y silentes de un machismo opresor, y quizás no les falte razón si analizamos con conciencia muchos momentos tristes del pasado. No obstante, también la Iglesia, tanto en el pasado como hoy en día, ha jugado un papel clave en la defensa de los derechos de la mujer, el mismo Señor Jesucristo trató a las mujeres con dignidad y respeto, a menudo desafiando las normas culturales de su tiempo. Su interacción con mujeres como la samaritana en el pozo (Juan 4) y María Magdalena, quien fue su discípula y apóstol de los apóstoles, reflejan un trato equitativo y de valoración a las mujeres.

El papa Francisco es un defensor del papel actual de la mujer no solo en el mundo, sino ad intra de la Iglesia, por ejemplo, en 2016 nombró a la historiadora de arte italiana Bárbara Jatta como directora de los Museos Vaticanos. Una decisión que causó un auténtico revuelo en el mundo del arte internacional, ya que ningún otro museo de estas dimensiones e importancia tenía una mujer al frente en ese momento. Así mismo, en el año 2020, la Hna. Francesca Di Giovanni se convertía en la subsecretaria para el Sector Multilateral de la Sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado, algo sin precedentes en la política vaticana. El santo padre sostiene que es necesario garantizar la presencia y “el genio femenino en todas las expresiones de la vida social”, sobre todo en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales.

Falta mucho camino por recorrer, para asegurarle a las mujeres el lugar que se merecen en el mundo, pero vamos caminando, quizás lento, pero con buen paso. Feliz día a todas las mujeres hondureñas.