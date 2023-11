“Las grandes almas siempre se han encontrado con una oposición violenta de las mentes mediocres”: Albert Einstein.

La definición del diccionario establece que un mediocre es de calidad media, de poco mérito, tirando a malo. No se logra una vida mejor, sino logra imaginarla de una manera diferente, una de las razones de vivir en esa mediocridad es estar viviendo solo del pasado, es el tiempo de dejar de ver solo el retrovisor e iniciar viendo el vidrio frontal del futuro y evitar los distractores que quieren sacarle de su propósito.

Se vive una sociedad de estrés, una burbuja de limitaciones y posibilidades ilimitadas sumergidas en el pasado. Nunca olvide que su pasado, no determina su futuro, una llave es desafiarse a metas que lo obliguen a sacar su potencial. “No amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante “. Filipenses 3:13 NTV.

El hecho de no pasar procesos en la vida siempre pasará la factura de la mediocridad, no puede nunca pasarse el hecho de vivir la experiencia de entrenamientos rígidos y disciplina como deportista y exjugador de la selección nacional juvenil de baloncesto de mi nación, puedo evidenciar que es toda una realidad; el éxito o fracaso de la vida se debe a la falta de disciplina.

Su calidad de vida lo determina sus pensamientos, acciones, decisiones y el éxito permanente se logra cuando se mantiene el equilibrio, lo que usted hace en este día determina quien usted es y será la plataforma de su propia atmósfera; por favor cuide su mente, corazón, voluntad y emociones; la falta de responsabilidad es otra razón, si los hábitos, conductas y acciones han sido responsables los resultados se ven reflejados, si aprendió a compartir será generoso, si aprendió a criticar y difamar será un chismoso y mediocre. Ya basta de mediocridad.