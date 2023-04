El banco de nuestra mente

Oliver Wendell Holmes, notable médico norteamericano, poeta y ensayista, que murió hace más de cien años, comparaba la mente humana con una cuenta de cheques de un banco. Si hay depósitos en el banco, aseguraba, la libreta de cheques se convierte en algo mágico, basta con trazar unas pocas líneas y podremos comprar, pagar y hasta obtener dinero en efectivo. Cada cheque, si está respaldado por el depósito en nuestra cuenta, es una especie de ábrete sésamo a nuestra disposición. ¡Pero pobres de nosotros si dejamos de hacer depósitos! Toda la magia desaparece y el banco colocará un sello “sin fondos” en nuestros cheque.

Y lo mismo ocurrirá con nuestra mente. Si no la alimentamos con nuevos conocimientos, si no la mantenemos al día con el mundo actual, el cajero de nuestra mente pondrá un sello “obsoleto” en nuestras ideas y por lo tanto en nuestras acciones. ¿Quiere un ejemplo? Hubo un tiempo en que la gente no quería viajar en los primeros automóviles porque creía que, en la fabulosa velocidad de 30 kilómetros por hora, la sangre dejaría de circular en el cuerpo y la muerte sobrevendría dolorosa e inexorablemente. Pero llegó la producción masiva de los autos y esas ideas hoy las vemos ridículamente “obsoletas”.

Pero hay que reconocer que hoy vivimos una verdadera explosión de conocimientos como nunca antes había visto la vieja humanidad. Se tienen que realizar verdaderos esfuerzos para estar actualizado, sea cual sea nuestro campo. Porque la información que tenemos afecta nuestra vida. Y además hoy tenemos que calificar la fuente porque hay mucha información contradictoria. ¿Recuerda haber leído en WhatsApp algo que creyó verdadero para enterarse enseguida que era una “fake news”? ¿Y qué me dice de toda la información que estamos recibiendo sobre la inteligencia artificial?

Siempre la gente se referirá a las nuevas ideas de acuerdo con lo que cree que le beneficia o perjudica y argumentará defendiendo sus intereses. LO NEGATIVO: Dejar de actualizarnos, renunciar así a hacer depósitos en el banco de nuestra mente.

LO POSITIVO: Estudiar las nuevas ideas con mente abierta, sin prejuicios, sin sectarismos.