exgeneral exobispo excardenal

El doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula. En el primer ejemplo nos referimos a un profesional que por elección popular hace el oficio de presidente del Legislativo. En el otro se habla de un ingeniero que por la misma vía funge como alcalde de una ciudad. Mauricio Oliva dejará de ser presidente del CN, pero nunca de ser doctor. Calidonio terminará su período como alcalde, pero jamás perderá el título de ingeniero. La licenciada en Pedagogía Alba Consuelo Flores es la ministra de Salud Pública. Existen las profesiones, grados, títulos, cargos. Los profesores se jubilan, pero no pierden su título, continúan siendo profesores (aunque ya no ejerzan); nadie dice que yo soy exprofesor o que un médico anciano solo por no trabajar en su carrera se le llame exdoctor. Los médicos, profesores, religiosos, albañiles, arquitectos trabajan en sus diferentes profesiones; a ellos les dan cargos según su título. El comisionado general Juan Carlos el Tigre Bonilla fue director de la Policía Nacional, ahora es exdirector, puesto que este era su cargo, pero su grado policial lo mantiene, el Tigre es comisionado general en retiro.

Siendo así, no existen exdoctores ni exgenerales; hay doctores y generales retirados. También vemos médicos, odontólogos, abogados ya jubilados. Lo que sí hay son expresidentes, exministros, exdirectores, exrectores, pues estos son cargos que en algún momento vacan. A un sacerdote que se hace cargo de una parroquia se le llama párroco, su trabajo es atender a la feligresía de un sector; pero si se va de ese lugar está claro que es un expárroco, pero no exsacerdote.

Monseñor ángel Garachana es el obispo de San Pedro Sula, pero en un poco tiempo dejará las funciones que el sumo pontífice le ha asignado y pasará a ser exobispo o acaso obispo benemérito, pues es su cargo, no así el de monseñor, porque es un título honorífico concedido por el papa. Lo mismo sucederá con monseñor Óscar Andrés Rodríguez, quien además es cardenal, él siempre lo será, en absoluto se le dirá excardenal o exmonseñor.