¡La batalla del siglo!

“En la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca”: Napoleón Bonaparte.Se han perdido el respeto, amor, educación, valores, principios y carácter que se quedaron petrificados en el museo de la historia; ¿qué está pasando?, no culpemos al sistema, al vecino, familia, instituciones, gobiernos; iniciemos con los cambios dentro de nuestro corazón. Llegó el momento de oír que Dios ha dicho en su palabra: “Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal”. Ezequiel 38:1-3. RVR60.

El significado de Gog es sumamente exaltado, es el título de una persona que dirige Magog, que es el nombre de la antigua nación que ahora se llama Rusia. Mesec y Tubal están registrados como los nombres primitivos de las antiguas capitales de la Rusia oriental y occidental, Moscú y Tobolsk. “Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas; Persia, Cus (Etiopía) y Fut (Libia) con ellos; todos ellos con escudo y yelmo”. Ezequiel 38:4-5. No solo Rusia invadirá Israel, sino que estará aliada con Persia (Irán), una alianza que está bien documentada.

Estados Unidos se retirará militarmente, pero Dios entrará en escena. “He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal”. Ezequiel 39:1. Dios estará siempre para salvar a Israel, en ese momento vendrá un hombre clamando la paz, este será el anticristo. “Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos”. Daniel 11:21. Todos tenemos una batalla interior, permita que Dios entre en su corazón.