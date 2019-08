Jack Canfield, uno de mis autores favoritos, cuenta del científico, inventor y filósofo Buckminster Fuller, que nos habla de los “efectos precesionales”. Y se refiere al hecho de que todo lo que hacemos tiene un efecto que cumple con un propósito mucho más amplio. El ejemplo clásico es la abeja, cuyo objetivo primario es la obtención del néctar de las flores para fabricar la miel; pero en el proceso de obtenerla, aún si no fuera esta su intensión, mientras vuela de flor en flor en busca del néctar se impregna de polen y termina esparciéndolo en lo que los expertos llaman la “polinización en las especies botánicas”. Y se nos explica que la polinización es muy importante porque fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. Fuller nos dice que es “un subproducto que sin proponérselo la abeja elabora mientras se ocupa de recolectar su néctar”. A eso, él le llama “efecto precesional”.

¿Se produce este efecto a nuestro alrededor? Por supuesto que sí. Déjeme ponerle un ejemplo.

El dueño de un restaurante compra en el mercado, entre otras muchas cosas, verduras y pollos. Su objetivo es preparar los alimentos que venderá a quienes acuden a comer en su establecimiento; pero sin proponérselo está creando trabajo también para quienes siembran y cosechan las verduras, y para todos aquellos que intervienen en el proceso de hacer nacer en incubadoras el pollo, engordarlo en las granjas y procesarlo en la planta hasta entregarlo embolsado y frío al supermercado para su venta.

Lo que más me llamó la atención de todo esto del “efecto precesional” es la enorme interdependencia que tenemos unos de otros sin saberlo. Usted y yo dependemos del trabajo de mucha gente para llevar el estilo de vida que llevamos. Dependemos del taxista que nos transporta, del canillita que trajo el diario que usted lee en este momento, del que instaló la torre que nos permite comunicarnos con nuestro celular, etc. etc.

¿Deberíamos estar agradecidos con toda esa gente? Creo que sí, y eso nos hará ver el trabajo de todos con mayor respeto. ¿Qué pasaría si nadie recolectara la basura y si no existiera la tiendita de la esquina?

LO NEGATIVO: Menospreciar el trabajo de los demás.LO POSITIVO: Sentir la ayuda del “efecto precesional” y tener respeto por ello.