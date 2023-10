“Tienes que moverte, si no te mueves, te entumes”

Por Danielle Friedman / The New York Times

Los actores principales de la industria del acondicionamiento físico desde hace mucho tiempo buscan su consejo. "Ella es casi como una segunda madre para mí", dijo Lou Ferrigno, leyenda del fisicoculturismo. En la conferencia anual de la Idea Health & Fitness Association en julio, un flujo constante de profesionales del acondicionamiento físico detuvo a LaLanne para tomarse selfies. Durante más de una década, ha presentado el premio Jack LaLanne, un premio a la trayectoria de la industria.

"Muchos de nuestros miembros vienen por ella", dijo Amy Thompson, directora ejecutiva de Idea.

Después de todo, en 1926, cuando nació LaLanne, pocos estadounidenses hacían del ejercicio parte de sus vidas, dijo Shelly McKenzie, autora de "Getting Physical: The Rise of Fitness Culture in America". Casi un siglo después, ella es "testimonio de la eficacia de un hábito de ejercicio de por vida", dijo McKenzie.

Criada en Minneapolis, Minnesota, Elaine soñaba con una carrera en el espectáculo. A mediados de la década de 1940, se fue a San Francisco, donde se abrió camino en la televisión, y finalmente se convirtió en productora y co conductora de un programa de variedades diario en vivo. Un día en 1951, el agente de prensa de un fisicoculturista local llamó y dijo que su cliente podía hacer lagartijas al aire durante un programa completo. Efectivamente, Jack LaLanne lo logró, levantando y bajando su cuerpo de 1.68 metros durante un programa completo de 90 minutos mientras los conductores continuaban como de costumbre.

Elaine se enamoró no solo de él, sino también de sus creencias sobre comer alimentos integrales y ejercicio. La hizo pensar: "No quiero ser vieja cuando esté vieja".

Con la experiencia televisiva de Elaine y el carisma de Jack, la estrella de LaLanne ascendió y con el tiempo condujo "The Jack LaLanne Show", en Los Ángeles, que se convirtió en la primera serie nacional dedicada a la dieta y el ejercicio. Mientras que las personas que trabajaron con los LaLanne dicen que ella era la columna vertebral del imperio, Elaine elude el crédito.

LaLanne dijo que había disminuido su ritmo desde que cumplió 92 años. También se ha caído varias veces durante la última década. Pero la fuerza física que ganó en el gimnasio la ayudó a recuperarse, dijo.

"Tienes que moverte", dijo. "Si no te mueves, te entumes".

© 2023 The New York Times Company