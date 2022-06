Triunfo de Petro cambia “radicalmente” relación con Venezuela, dice chavismo

“Sin duda se abre un nuevo espacio para la Colombia que todos queremos, no la Colombia de la oligarquía, sino la Colombia del pueblo colombiano. Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela , con el solo hecho de que deje de gobernar la oligarquía, ya hay un cambio profundo en la relación con nuestro país”, dijo el dirigente en una conferencia de prensa.

El chavismo, prosiguió, pronostica mejores relaciones con el Gobierno colombiano, por años su principal enemigo político junto a Estados Unidos.

“En este momento no tenemos ninguna (relación), no tenemos ni cónsul, no tenemos nada, ni ellos tienen aquí”, señaló.

En este sentido, Cabello expresó que el PSUV aplaudirá “cualquier iniciativa” que restablezca “pronto” las “buenas relaciones entre Colombia y Venezuela”.

El oficialista agregó que, tras el triunfo de Petro, “pareciera” que se va a “fortalecer” la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), además de que, añadió, se “termina de enterrar una cosa nefasta que se llamó el Grupo de Lima (bloque de países contrarios a la revolución bolivariana)”.

Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, se convirtió este domingo en el primer izquierdista en ganar la Presidencia de Colombia tras obtener 11.279.917 votos (50,44 %) en la segunda vuelta electoral frente a su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que alcanzaba 10.576.617 sufragios (47,31 %).

Petro, economista de 62 años y exmilitante del grupo guerrillero M-19, sucederá, a partir del próximo 7 de agosto, al presidente de Colombia, el uribista Iván Duque, y gobernará en el periodo 2022-2026. EFE