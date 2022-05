Tribunal de EEUU falla contra viudo homosexual por un caso contra tabaqueras

La pareja de un estadounidense que ganó una demanda a empresas tabacaleras no podrá recibir millones de indemnización por no estar casado con él cuando comenzó la enfermedad pulmonar dado que en aquel entonces no se permitían los matrimonios homosexuales, informaron este jueves medios locales.

Un tribunal de apelaciones de Florida falló el miércoles en contra de Bryan Rintoul, cuya pareja, Edward Caprio, falleció en 2018 después de 22 años luchando contra una enfermedad pulmonar crónica.

Puede leer: Incendio consume decenas de casas en California mientras sequía no da tregua

En 2019 un jurado de Florida ordenó a las tabacaleras R.J. Reynolds y Philip Morris pagar en conjunto 148 millones de dólares, a los que habría que sumar otros 9 que ya le habían otorgado por el sufrimiento soportado y las facturas médicas que tuvieron que hacer frente debido a esta dolencia.

Pero ahora el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito en Florida rechazó la decisión del jurado sobre esos 9 millones de dólares.

En buena parte de los casos de muerte por negligencia en Florida, los viudos no pueden recibir compensación si la enfermedad se diagnostica antes de la boda, algo que esta pareja no pudo hacer porque el matrimonio entre personas del mismo sexo era ilegal en EE.UU. hasta 2015, aunque ellos vivieron como pareja juntos desde 1983.

También: Vinculan muerte de 4 niños en California con supuestas posesiones demoníacas

En 2007 Caprio demandó a las compañías que vendían las dos marcas de tabaco que él fumaba y tras su muerte Rintoul asumió el caso en su nombre.

El fallo de esta semana señala que la “jurisprudencia establece que si un cónyuge resultó lesionado antes del matrimonio, el otro cónyuge no tiene derecho a recuperar daños por pérdida de consorcio relacionado con ese perjuicio”, recogió el diario “Orlando Sentinel”.

El juez Spencer Levine indicó en su fallo que no se puede “’retroceder’ judicialmente” un matrimonio para que el demandante reciba la indemnización que le correspondería a su marido.

Además: Insólito: Controversia en Tailandia por una secta que convivía con cadáveres

La indemnización aprobada fue una de las mayores impuestas en Florida contra tabacaleras en nombre de un solo fumador o familiares en un caso que llamó además especialmente la atención porque normalmente los cónyuges ganan estos casos solo si se casaron antes de que sus esposos enfermasen.