Nueva York tiene 32 mil empleos para inmigrantes

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, elevó este martes a 32.000 los empleos disponibles para inmigrantes que hayan obtenido permiso de trabajo en Estados Unidos, casi el doble respecto a los anunciados a principios de mes tras una iniciativa estatal para identificar empleadores.

”Hemos identificado ahora, esto es una nueva información, 32.000 trabajos esperando a los venezolanos que hasta ahora no han podido trabajar”, dijo hoy Hochul, del Partido Demócrata, en un evento en Manhattan, según recoge el diario local The New York Post.

La cifra no ha sido anunciada oficialmente y la oficina de la gobernadora no respondió a preguntas de EFE.