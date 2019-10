China dice que el panda prestado a Tailandia murió de un ataque cardíaco

Beijing, China.

Chuang Chuang, un panda gigante, cuya muerte repentina en Tailandia generó indignación en China el mes pasado, murió de un ataque cardíaco según una agencia gubernamental china.

China envió a un equipo de expertos a Tailandia después de Chuang Chuang, de 19 años, muriera en el zoológico de Chiang Mai el 16 de septiembre. Los osos panda pueden vivir hasta 30 años en cautividad.

El ejemplar vivía en un recinto con aire acondicionado junto a una hembra, Lin Hui.

La pareja fue prestada por la ciudad china de Chengdu (sur), en el marco de la llamada "diplomacia panda" de Pekín y se suponía que serían devueltos en 2023.

La muerte de Chuang Chuang se convirtió en el tema más comentado en Weibo, la red social china más popular, donde los usuarios discutieron sobre las "circunstancias sospechosas" de su fallecimiento.

Los internautas criticaron al zoo por suministrarle bambú maduro -normalmente más duro y usado para fabricar muebles- como comida, aunque no está claro si las fotos compartidas eran realmente de Chuang Chuang.

Tras la autopsia, un grupo conjunto de expertos tailandeses y chinos concluyeron "por unanimidad" que el cuerpo del panda no presentaba traumatismos y no había cuerpos extraños en su tráquea, dijo la National Forestry and Grassland Administration en su cuenta de Weibo el martes.

La causa de la muerte fue "un agudo ataque de insuficiencia cardíaca crónica" que dio como resultado una falta de oxígeno, añadió.

El director del zoo de Chiang Mai, Wutthichai Muangmun, dijo a los periodistas en ese momento que, antes de su muerte, Chuang Chuang estaba haciendo lo que más le gustaba: comer bambú.