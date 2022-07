El joven Joni, uno de los fallecidos en el tráiler con migrantes en San Antonio, Texas, escribió en la suela de sus zapatos los nombres y números de teléfono de sus familiares en Estados Unidos.

Jonny Tziquín Tzoc (17) fue identificado después que las autoridades llamaran a su familiares en Estados Unidos.

Su hermano, José Tzoc, contó a Univision 41, que “él lo último que me dijo el lunes era que se iban (en el tráiler) y no supe más. Ahora nos van a enviar su cuerpo. Ya comenzaron a pedir papeles, pero no se si nos van a ayudar con los gastos funerarios”.