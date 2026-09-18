Eran madres y mejores amigas: hipótesis rodean la muerte de Vanessa y Alexa en Michigan

La Policía de Niles mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que Vanessa Bautista, de 24 años, y Alexa Navarro, de 23, murieron luego de que el Jeep Grand Cherokee en el que viajaban fuera localizado sumergido en el río St. Joseph, en Michigan.

Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar cómo el vehículo terminó dentro del río. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el Jeep habría salido de la carretera durante la madrugada del domingo y descendido por un terraplén de entre 60 y 70 pies antes de caer al agua.

Los investigadores también analizan la posibilidad de que el vehículo haya continuado su recorrido más allá del final de un embarcadero, para posteriormente terminar sumergido en el afluente. Esta hipótesis forma parte de las diligencias para reconstruir los últimos momentos del recorrido de Vanessa y Alexa.

El jefe de la Policía de Niles, James Millin, informó que, hasta el momento, los investigadores no han encontrado indicios de que otra persona haya empujado el vehículo fuera de la carretera. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las distintas posibilidades mientras avanzan en la investigación.

Otra de las versiones que está siendo revisada surgió a partir de información no confirmada sobre una posible persecución antes de que ocurriera el incidente. Millin señaló que esta posibilidad está siendo considerada, aunque hasta ahora no existen elementos que permitan establecerla como un hecho.

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Las autoridades también buscan establecer qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición de las dos jóvenes. Vanessa y Alexa habían salido la noche del sábado para asistir al club nocturno The Arena, en Elkhart, Indiana, y posteriormente indicaron que pasarían a buscar comida antes de regresar a sus viviendas.

Sin embargo, nunca llegaron a sus casas. La ubicación del teléfono de una de ellas fue rastreada hasta el área de Sixth Street, cerca del río en Niles, un dato que ayudó a los equipos de búsqueda a concentrar sus esfuerzos en esa zona.

La localización del vehículo se produjo después de que un equipo de buceo de la Policía Estatal de Michigan encontrara el Jeep aproximadamente a 1,000 pies aguas arriba, al sur de una presa. Dentro del automóvil fueron encontrados los cuerpos de las dos mujeres.

Otra parte fundamental de la investigación será establecer la causa oficial de las muertes. Las autoridades todavía no han determinado cómo fallecieron Vanessa y Alexa, por lo que se esperan los resultados de las autopsias y de las pruebas toxicológicas.

Estos análisis podrían tardar varias semanas y serán importantes para establecer si las jóvenes murieron como consecuencia del accidente o si existe algún otro elemento que deba ser considerado dentro de la investigación.

La Policía de Niles también deberá reconstruir la trayectoria del Jeep y examinar las condiciones del lugar donde terminó en el agua. El vehículo fue recuperado el martes por la noche y trasladado para realizar una inspección más exhaustiva.

Mientras las autoridades continúan con estas diligencias, las familias de Vanessa Bautista y Alexa Navarro esperan recibir sus restos para darles sepultura. Vanessa era madre de dos niños, de 2 y 4 años, mientras que Alexa tenía un hijo de 4 años. La investigación permanece abierta y, por ahora, las autoridades no han establecido de manera definitiva qué provocó que el vehículo terminara en el río ni si hubo participación de terceros.