Conmoción por muerte de madre hispana y su pareja en Dallas, Texas

Una madre hispana y su pareja fueron encontrados en las últimas horas asesinados en un complejo de apartamentos en el noreste de Dallas, Texas, Estados Unidos.

Las víctimas fueron identificadas como Jimena Núñez Sandoval (24) y David Stewart (27).

“Es desgarrador”, dijo Lizette Faz, la cuñada de Sandoval.

La familia cree que la pareja pasó varios días sin vida dentro del apartamento junto a sus dos hijas de 3 años y 8 meses.

Un vecino llamó al 911 para reportar que había escuchado disparos alrededor de la medianoche y agentes de la policía llegaron unas dos horas después.

“La hija mayor es la que abrió la puerta”, dijo Lizette Faz.

Fue entonces cuando los policías descubrieron la dantesca escena; sus hijas estaba desatendidas, visiblemente por más de dos días.

“La vida de una joven madre tomada demasiado pronto, Jimena y sus niñas habían pasado el día del domingo en una reunión familiar, riendo y divirtiéndose”, escribió Lizette Faz.

“¡Jimena estaba tan llena de vida! ¡Ella siempre estaba sonriendo y feliz!”, recordó.

Ahora la familia de la joven hispana está en una campaña de recolección de fondos en Go Found Me: “Funeral expenses for Jimena Nunez” para pagar los gastos funerarios y las necesidades de sus dos hijas.

Denuncia: Se pide a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el detective Yahir Pérez a yahir.perez@dallascityhall.com o al 214-671-4735. El caso de referencia es #116917-2022, por si se lo piden.

