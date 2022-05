El filántropo, que prometió que hará “todo lo posible” para que “nadie tenga que lidiar nuevamente con una pandemia”, lanzó un mensaje de alerta a los líderes mundiales sobre la necesidad de estar preparados para futuras pandemias y ataques bioterroristas.

“Debemos estar listos ‘a cualquier precio’ para frenar desastres como ataques terroristas de viruela”, afirmó Gates.

“La desafortunada realidad es que Covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos pillen desprevenidos de nuevo. La amenaza de la próxima pandemia siempre estará sobre nuestras cabezas, a menos que el mundo tome medidas para prevenirla”, sentenció.