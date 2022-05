A las puertas de Estados Unidos, los niños marcan el destino de los migrantes

Es un día de alegría para Jocelyn y su esposa Berline, que está embarazada de cuatro meses. La pareja de migrantes haitianos cruzó legalmente a Estados Unidos, para que su segundo hijo, que nacerá en octubre, sea estadounidense.

“Si mi hijo nace allá (en Estados Unidos), mejor para mí, mejor para él también”, dice Jocelyn a la AFP antes de mudarse con su familia de Reynosa, en el norte de México, a McCallen, Texas, en el final de un viaje que inició en 2015 y que incluyó una estancia en Chile.

Niños por nacer, nacidos en el camino o llevados en la ruta del exilio: el destino de miles de migrantes como Jocelyn y Berline está ligado en gran medida a su descendencia.

“Mi primer hijo nació en Chile, no tiene problema. Él es chileno, puede vivir allá sin problema. Nosotros no. Entonces, si mi hijo nace allá (en Estados Unidos), no va a necesitar ninguna visa”, explica Jocelyn.

“Quiero una vida mejor para él. He sufrido mucho”, añade su esposa Berline, de 25 años.