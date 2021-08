La ONU pide a los países que prohíban la expulsión de afganos

Ginebra, Suiza.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) pidió el martes que se prohíban las expulsiones de ciudadanos afganos hacia su país de origen, incluso la de aquellos cuya demanda de asilo fue previamente rechazada.



A su vez el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional que aporte todo su apoyo a los afganos que se hallan confrontados a un "riesgo inminente" en su país, bajo el nuevo régimen talibán.



"Debido al rápido deterioro de la situación en materia de seguridad y de derechos humanos en grandes partes del país y a la situación de emergencia humanitaria, el ACNUR insta a los Estados a poner fin a los retornos forzados de ciudadanos afganos" aunque "se haya determinado previamente que no requieren protección internacional" declaró una portavoz, Shabia Mantoo, durante una rueda de prensa en Ginebra.



"Desde principios de año, más de 550.000 afganos han sido desplazados al interior del país debido al conflicto y la inseguridad (...)" destacó Mantoo.



Tras una rápida ofensiva, los talibanes tomaron el control de Kabul el domingo, lo que significó su retorno al poder en Afganistán después de 20 años.

El retorno de los talibanes provocó escenas de caos y pánico el domingo y lunes, sobre todo en el aeropuerto de Kabul, al que acudieron miles de personas, desesperadas por salir del país.



"El miedo que se ha apoderado de gran parte de la población es profundo, y, teniendo en cuenta el pasado, totalmente comprensible" afirmó un portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rupert Colville, presente junto a la portavoz Mantoo.



Las promesas de los talibanes de amnistía general para los funcionarios y de respetar los derechos de las mujeres "deben ser cumplidas y de momento (...) estas declaraciones han sido acogidas con un cierto escepticismo" declaró Colville.

Los ciudadanos indios se preparan para abordar un avión militar en el aeropuerto de Kabul para ser evacuados después de la impresionante toma de Afganistán por los talibanes.. Foto AFP



Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 18 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Afganistán, de las cuales 10 millones son niños.



"UNICEF necesita tener acceso a todas estas personas y obtener garantías en materia de seguridad" para su personal humanitario, indicó el jefe de operaciones de UNICEF en Afganistán, Mustapha Ben Messaoud, en línea desde Kabul.

Afganos apiñados

En las últimas horas circuló una foto que muestra a más de 600 afganos, mujeres, hombres, niños y ancianos, apiñados en el interior de un enorme avión militar estadounidense, durante la dramática evacuación de personas horas después de que Kabul, la capital de Afganistán, cayera el domingo en manos de los talibanes.



La imagen, que se ha hecho viral, fue tomada en el interior de un avión C-17 de transporte de la fuerza aérea de Estados Unidos. Fue hecha y divulgada por el sitio de información militar Defense One.

Los afganos arracimados el domingo por la noche en el 'vientre' del gigantesco carguero forman parte de quienes estaban autorizados a ser evacuados por las autoridades norteamericanas, según este sitio.



En total, había 640 afganos a bordo, según fuentes militares de Estados Unidos,, pero no estaba previsto volar con tantos pasajeros, aseguró un militar a Defense One. Muchos de ellos habían trepado desesperadamente al avión por la rampa trasera del C-17.



"La tripulación tomó la decisión de volar" en lugar de forzar a los afganos a salir del avión, explicó el responsable militar. Ello ocurrió mientras los talibanes ocupaban las calles de Kabul, y que aterrados ciudadanos afganos se precipitaban hacia el aeropuerto con la esperanza de subirse a un vuelo y salir del país



Entre la gente visible en la foto se ve a un niño, con un biberón, en el regazo de una mujer. Muchos de los ocupantes llevan consigo a niños pequeños. Apenas se ven algunas pertenencias, salvo pequeños maletines o mochilas.



El avión aterrizó en Catar en las primeras horas del lunes, según el sitio FlightAware. Fuentes militares estadounidenses no precisaron su destino. Este C-17 no fue el único en sacar a tantos afganos fuera del país, según Defense One, que cita a responsables militares, varios aviones despegaron de Kabul con gran número de evacuados.



No es la primera vez que el Boeing C-17 -- avión de transporte de la US Air Force-- ha sido utilizado para tan masivas evacuaciones. En 2013, un C-17 voló con unos 670 ocupantes desde el este de Filipinas tras el paso del tifón Haiyan. En su configuración habitual, un C-17 transporta un centenar de soldados con todo su equipamiento militar.