OMS advierte que surgirán nuevas variantes "más peligrosas" del covid-19

Ginebra, Suiza.

El Comité de urgencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves de la "fuerte probabilidad" de que emerjan nuevas variantes del coronavirus, que serían "más peligrosas".



"La pandemia está lejos de terminar", subrayan los expertos, encargados de aconsejar al director general de la OMS. "Hay una fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan nuevas variantes preocupantes, posiblemente más peligrosas y más difíciles de controlar" que las que están ya registradas, agregaron.



"Las tendencias recientes son inquietantes. Dieciocho meses después de declararse la emergencia de salud pública internacional seguimos corriendo detrás del coronavirus", subrayó en conferencia de prensa el presidente de este comité, el francés Didier Houssin.



Hasta ahora, la OMS ha repertoriado cuatro variantes que se pueden denominar inquietantes: Alfa, Beta, Gamma y Delta. Esta última, aislada por primera vez en India, se extiende a gran velocidad en todo el mundo provocando un fuerte repunte de la pandemia, porque es mucho más contagiosa que las otras y muestra un poco más de resistencia a las vacunas, aunque éstas continúan protegiendo en los casos más graves de covid-19.



Houssin subrayó dos recomendaciones principales: defender el acceso equitativo a las vacunas y no tomar iniciativas poco justificadas desde el punto de vista científico, como una tercera dosis, como propone en particular el grupo Pfizer/BioNTech.

Hay que "continuar defendiendo incansablemente el acceso y distribución equitativos de las vacunas en todo el mundo, fomentando el intercambio de dosis, la producción a nivel local, la liberación de los derechos de propiedad intelectual, así como la transferencia de tecnología, el aumento de la capacidad de producción y, por supuesto la financiación necesaria para lograr todo esto", enumeró Houssin.



La desigualdad en el acceso a las vacunas ha sido denunciado durante meses por la OMS, las oenegés y los países que la sufren. Cuando Estados Unidos o la Unión Europea (UE) pretenden vacunar a la gran mayoría de sus poblaciones en las próximas semanas, los países más desfavorecidos alcanzan a proteger apenas al 1% de las suyas.